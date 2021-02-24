شراكة بين مجموعة الأعمال الفرنسية وجناح فرنسا في إكسبو

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن «جناح فرنسا» في «إكسبو 2020 دبي» انضمام «مجموعة الأعمال الفرنسية في أبوظبي» كأحدث شريك رسمي له. وستعزز هذه الشراكة تواجد الشركات الفرنسية بشكل أكبر في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض إمكاناتها في مجال الأعمال التجارية من خلال «جناح فرنسا» في إكسبو دبي.

ويحمل الجناح شعار «نور الأنوار»، ويعكس رؤية فرنسا الفريدة والمبتكرة فيما يتعلق بالعملية البيئية الانتقالية والشاملة، والجمع بين الأسس العمرانية القوية وسينوغرافيا مبتكرة غامرة، ويشكل الجناح واحة للنور، حيث يعتمد على الضوء مصدراً رئيساً للتصميم.

ويهدف الجناح الفرنسي إلى تسليط الضوء على مسألة تحقيق «التنقل» بأسرع ما يمكن، وفي الوقت نفسه يجسد «التوعية»، وهو رمز منذ القرن الثامن عشر لتبادل ونشر المعرفة. وسيعمل الجناح على الترويج لنموذج الابتكار الفرنسي، الذي يجعل من الممكن التوفيق بين التنمية المستدامة والقدرة التنافسية التجارية الدولية للمدن والأقاليم المتصلة والمستدامة.

ويتميز الجناح الفرنسي الذي صممته «أتيليه دو برادو إنجنيريغ» و«سيلينكيه آند غرابلي» بموضوع الضوء، كونه أحد مصادر الإلهام الرئيسة، ويشكل واحة تنبثق منها مظلة حقيقية للضوء. ويعكس براعة تتجاوز حدود المبنى العادي لأنها تدمج المواد والإضاءة في هيكل واحد لعرض محتوى المعارض الدائمة والمؤقتة.