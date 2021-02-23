% 85 توفيراً في طاقة جناح موناكو بـ«إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إنسولير الإمارات»، المتخصصة في تطوير وتطبيق تقنيات الطاقة الشمسية الجديدة والمشروع المشترك بين «دبي للاستثمار» و«سويس إنسو إس إيه»، الانتهاء من تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية في جناح موناكو في «إكسبو 2020 دبي» بنجاح.

وستعمل الألواح الشمسية على توفير 85٪ من استهلاك الطاقة، وتلبية متطلبات الطاقة للجناح بأكمله من خلال استخدام الألواح الشمسية الملونة المدمجة في المباني (BIPV) بتقنية «كروماتيكس»، الحاصلة على براءة اختراع، والمثبتة على واجهة المبنى الرئيس ونظام الألواح الكهروضوئية العادية المثبتة على سطح المبنى المجاور.

ويوفّر كل لوح زجاجي مصنوع بتقنية «كروماتيكس» طاقة 260 وات، عبر دمج الخلايا الشمسية في الألواح الزجاجية. ويتم تغذية الكهرباء المنتجة من الألواح الشمسية بتقنية «كروماتيكس» مباشرة بالشبكة الكهربائية الرئيسة عبر محوّل التيار المتصل بالشبكة لتوفير الكهرباء للجناح بأكمله، فيما يتم توجيه الألواح الشمسية العادية بقوة 325 وات لكل منها بما يضمن الحصول على أفضل إنتاج للطاقة من النظام بأكمله.

وتنتج الألواح الشمسية العادية 39700 كيلووات/‏‏ساعة من الطاقة سنوياً، فيما تسجل الألواح الشمسية بتقنية «كروماتيكس» طاقة تقارب 28050 كيلووات/‏‏ساعة سنوياً. وتتعزز استطاعة الطاقة للجناح بأكمله من خلال استخدام التوجيه القياسي والتركيب بزاوية مائلة، وتوفير الأداء المنتظم للمحولات الخمسة المتصلة بالشبكة.