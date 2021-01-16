البيان تأخذكم في جولة داخل جناح الاستدامة في اكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

يشكل جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي منصة للتعلم والتواصل والابتكار من أجل مستقبل أكثر استدامة.. البيان تأخذكم في جولة داخل أول مبنى مستدام في العالم.

ويتميز الجناح بالعديد من المميزات الفريدة منها ان الماء الذي يحصل عليه يكون من مكثفات بخار الجو ، كما أن الطاقة الموجودة بداخله طاقة شمسية.

ويتم اعادة استخدام المياه في زراعة الأشجار.

وتحيط بالجناح 18 شجرة تقوم بتوليد 1.28 غيغا واط /‏ ساعة من الطاقة الشمسية سنوياً ويتباين طول الأشجار من 10 لغاية 15 متراً، وهي عبارة عن أعمدة يغطي كل منها صحن دائري يضم ألواحاً لتوليد الطاقة الشمسية ويتحرك الصحن لتتبع أشعة الشمس.

وتم تصميم الجناح لتلبية معايير لييد البلاتينية للمباني المستدامة، وهي أعلى شهادة اعتماد متاحة للهندسة المعمارية، ويطبق أعلى معايير الاستخدام الفعال للطاقة والمياه وإعادة استخدامها.

وتبدأ رحلة الزائر لجناح الاستدامة من منطقة اسمها الوادي مستوحاة من شبه الجزيرة العربية في الأزمنة الغابرة عندما كانت فيها الغابات وكانت تعيش فيها الحيوانات العملاقة وكيف تعايش الإنسان مع التغيرات البيئية.

منى العلي تتحدث خلال #العرض_الأول_لأجنحة_إكسبو عن رحلة الزائر لـ #جناح_الاستدامة التي تبدأ من منطقة اسمها الوادي مستوحاة من شبه الجزيرة العربية في الأزمة الغابرة عندما كانت فيها الغابات وكانت تعيش فيها الحيوانات العملاقة وكيف تعايش الإنسان مع التغيرات البيئة.@expo2020dubai pic.twitter.com/V15TocCpMU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2021

ممرات بأجواء تفاعلية تحاكي الغابات المطيرة تؤدي إلى "قاعات الاستهلاك" التي تظهر الضرر الناجم عن اختيارات المستهلك، من خلال منشآت مثل «ناشر»، وتعني الذي يعض على أسنانه، وهي آلة استهلاك عملاقة،لا تشبع تستهلك كميات لا حصر لها من الموارد الطبيعية لإنتاج المنتجات الاستهلاكية pic.twitter.com/k3QbC6wJgm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2021

شبكة ذكية تحاكي شبكة الفطريات التي تربط التي تربط بين جذور أشجار الغابات.@expo2020dubai #جناح_الاستدامة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eWBMkYuPQm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2021