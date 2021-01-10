«نور الصين» يضيء اكسبو دبي

المصدر: دبي بشار باغ

أظهرت صور حديثة المراحل المتقدمة التي حققتها العمليات الإنشائية في الجناح الصيني في إكسبو 2020 دبي.

ويحمل الجناح شعار «إنشاء مجتمع بشري موحد المصير - ابتكار وفرصة»، وسيغطي مساحة 4636 متراً مربعاً، وهو من أكبر أجنحة المعرض، وعكست الصور التي نشرتها شركة نوسلي جروب" التي تتولى بناء الجناح، ضخامة المبنى الذي يحمل اسم نور الصين»، وتحيط به فوانيس تقليدية، ويتماهى مع صناعات صينية مثل الورق والبوصلة والبارود وآلات الطباعة. ويمثل هذا الشكل البريق والنور ولمّ الشمل في الثقافة الصينية، وتنتشر صور السعادة التي تمثل دول العالم مجتمعة وتتواصل عبر منصة إكسبو دبي.

وسوف يعرض الجناح للمرة الأولى «سكاي أي أف سات» وقمر بايدو الصناعي وتقنية الاتصالات من الجيل الخامس وتطبيقات للذكاء الاصطناعي. وسوف يتم الكشف أيضاً عن محاكاة القطار فائق السرعة والسيارات الذكية.

يواكب الموضوع الرئيسي للجناح الصيني شعار إكسبو 2020 «تواصل العقول وصنع المستقبل» حيث يحمل الموضوع الرئيسي شعار «بناء مجتمع عبر مستقبل مشترك للإنسانية - الابتكار والفرص»، وسيعكس الجهود التي تبذلها الصين لتسريع مسيرة التنمية المشتركة وبناء مجتمع لمستقبل مشترك للبشرية وتطوير قرية عالمية تتمحور حول الابتكار والشمولية والتفاهم وهو ما يسعى إليه إكسبو 2020 دبي.

ويبرز شعار الجناح الصيني توجهات التنمية المشتركة مع التركيز على أهمية الابتكار والفرص في تحقيق الأهداف التنموية. ويشكل الابتكار محوراً رئيسياً في الجناح الصيني. وستطرح الصين المزيد من الفرص الجديدة والواعدة للتعاون من أجل تحقيق التنمية العالمية، وذلك من خلال مبادرة «حزام واحد طريق واحد» والإنجازات والابتكارات العلمية والتقنية.

وتوفر المشاركة في إكسبو 2020 دبي منصة حيوية تقوم من خلالها الصين بمشاركة تجربتها التنموية مع دول العالم وتعزيز التعاون الدولي.