المكتب الدولي للمعارض: «إكسبو دبي» يجمع العالم ويجدد الأمل والتفاؤل

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد المكتب الدولي للمعارض أن «إكسبو 2020 دبي» يجمع العالم مع تجدد التفاؤل والأمل، وذلك في الفترة من 1 أكتوبر 2021 لغاية 31 مارس 2022.

وقال المكتب في «تغريدة» عبر حسابه الرسمي في تويتر: «أظهر العام المنصرم أنه يمكننا التغلب على التحديات، وصنع مستقبل أفضل من خلال التعاون والتضامن».

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو يظهر تطور الأعمال الإنشائية في موقع إكسبو دبي منذ 2017 حتى الآن، حيث يكمل الحدث والدول المشاركة فيه اللمسات الأخيرة على كل العمليات لإتمام الجاهزية بشكل كامل لاستقبال العالم.

وأظهر الفيديو مشاهد مبهرة للإبداعات الهندسية التي يزخر بها موقع الحدث، الذي يمتد على مساحة 4.38 كيلو مترات مربعة، وتأتي في مقدمة المعالم المعمارية قبة ساحة الوصل، الأيقونة المركزية ونقطة التقاء الجميع في الموقع، بالإضافة إلى جناح الاستدامة ومحطة مترو دبي وقرية إكسبو، فضلاً عن مناطق الموضوعات.

ويعكس الفيديو اكتمال كل الإنشاءات الرئيسية في المباني الأساسية، ضمن الموقع والتصاميم المتميزة لكل المرافق، ويظهر إكسبو دبي مستعداً لاستضافة الاحتفال العالمي بإبداع البشرية وثقافتها وابتكاراتها وقدرتها على تجاوز التحديات، وتتكامل التجهيزات على كافة المستويات لاستقبال أكثر من مشارك دولي، والترحيب بملايين الزوار في منصة مثالية بنيت بإبداع جمع الفن المعماري، وأحدث التقنيات العالمية بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الابتكار في كل المجالات.

وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويتجسد هدفه عبر شعاره الرئيسي «تواصل العقول وصُنع المستقبل» من خلال إقامة حدث يُلهم الناس عن طريق عرض أفضل نماذج التعاون والابتكار والمشاركة من جميع أنحاء العالم.