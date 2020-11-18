اكتمال أعمال تشييد جناح الولايات المتحدة الأمريكية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

أعلنت بعثة الولايات المتحدة الامريكية إلى الإمارات اليوم الانتهاء من أعمال بناء الجناح الامريكي في إكسبو 2020 دبي وذلك خلال مراسم حفل الانتهاء حيث يعد استكمال البناء علامة فارقة ومهمة ويؤكد التزام الولايات المتحدة بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي - المعرض العالمي المقبل.

حضر المراسم سعادة جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة الذى ترأس البعثة والمفوض العام لجناح الولايات المتحدة الأمريكية ومستشار وزارة الخارجية ت.أولريش بريشبول.

وقال جون راكولتا في تصريح لوكالة انباء الامارات ان الجناح الذي يحمل عنوان"الحياة والحرية والسعي نحو المستقبل" يعبر عن أهمية مشاركة الولايات المتحدة في هذا الحدث العالمي الذي يشكل أكبر منصة يجتمع فيه العالم و الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط لإظهار القيم والتقدم الأميركي، ومشاركة العالم في التركيز على الفرص والتحديات العديدة المصاحبة للعصر الرقمي الجديد.

وأضاف "أن يشكل إكسبو دبي حدثاً هاماً يجمع العالم كما سيعكس مكانة الإمارات المرموقة دولياً ورؤيتها المستقبلية الطموحة. وسيشكل حافزاً للتغيير والازدهار والسلام.وستقوم الولايات المتحدة من خلال جناحها باستعراض قيمها الأساسية وفي مقدمتها الحرية والتي تساهم جميعها في تحفيز الابداع والابتكار وخلق الفرص".

وأكد ان الإمارات من أفضل الشركاء للولايات المتحدة وتتميز هذه الشراكة بالتنوع والشمولية حيث تشمل مختلف المجالات بدءاً من الأمن والدفاع وصولاً إلى الثقافة والأعمال والاستثمار والتجارة و لقد حققت دولة الإمارات منذ تاسيسها الكثير من الإنجازات التنموية.

واوضح ان الولايات المتحدة ستنظم في نهاية إكسبو مارس 2022 بعثة تجارية موسعة للأعمال تضم 100 شركة أمريكية إلى الحدث وتعريفهم على كل ما تتميز بها دولة الإمارات وبحث الفرص التجارية والاستثمارية البينية مهنئا دولة الإمارات على تنظيم هذا الحدث الذي يشكل فرصة حيوية للعالم أجمع، حيث تتطلع الولايات المتحدة، على غرار العديد من الدول الأخرى، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من فرص إكسبو دبي مشيرا الى انه سيتم تركيب المعرض الرئيسي في الجناح في أوائل عام 2021، وسيتم الانتهاء من التشطيب النهائي خلال فصل الصيف ليكون جناح الولايات المتحدة الأمريكية جاهزًا للترحيب بالزوار في 1 أكتوبر 2021، يوم افتتاح إكسبو 2020 وتقديم

تجربة فريدة للزوار، احتفالاً بالقيم والثقافة الأمريكية تحت شعار "الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل".

كما سيقوم معرض الجناح بتسليط الضوء على كيفية تحرك القيادة الأمريكية في قطاع الفضاء وجعله متاحا للجميع معربا عن فخر جناح الولايات المتحدة بعرض العنصر الأعلى ارتفاعا عن الأرض بمعرض إكسبو 2020 ، من خلال نسخة طبق الأصل عن صاروخ سبيس إكس فالكون 9. حيث يبلغ ارتفاع الصاروخ 14 طابقًا، وهو أول صاروخ مداري من الدرجة الأولى قادر على إعادة الطيران. و يعتبر فالكون 9 هو الصاروخ الأكثر تحليقًا في الولايات المتحدة، حيث يتفوق على الصواريخ القابلة للاستهلاك التي تم إطلاقها منذ عقود.

وتصل مساحة الجناح إلى 36 ألف قدم مربعة وسيتيح للزوار فرصة للاطلاع سريعاً على تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها وما تتميز به من ابتكارات واختراعات. كما يضم الجناح مجسماً لصارخ "فالكون 9" الذي اطلقته شركة "سبيس إكس" إلى جانب معروضات أخرى من ضمنها قطع حجرية من القمر، وإحدى المركبات الآلية التي هبطت على سطح القمر وغيرها الكثير.

كما ستشارك الولايات المتحدة في مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي سينظمها إكسبو دبي خلال فترة فعالياته وأطلق الجناح برنامج السفراء الشباب الذي سيضم من 70 لغاية 100 من الشباب من مختلف الولايات الامريكية بين أعمار 18 عاماً لغاية 27 عاماً، حيث سيمثل هاؤلاء الشباب مستقبل أمريكا المشرق.

وامويضم برنامج المحتوى الخاص بالجناح فعاليات موسيقية وفنية متنوعة بالإضافة إلى أنشطة متخصصة بمختلف المجالات العلمية والتقنية فضلا عن استعراض أهمية قطاع التعليم وكيف يتطور بفعل التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى فرص الأعمال والتجارة والاستثمار والعلوم وتقنية المعلومات.