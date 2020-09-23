جناح السعودية في إكسبو يستعرض جهود المملكة في تشكيل ملامح المستقبل

المصدر: وام

جدد إكسبو 2020 دبي ترحيبه بمشاركة المملكة العربية السعودية في أول نسخة من إكسبو الدولي تقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأكبر حدث يُنظم على أرض عربية على الإطلاق، والذي سيفتح أبوابه من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

جاء ذلك تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي رقم 90، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وقال محمد عيسى الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم إكسبو 2020 دبي ونائب رئيس الاتصال ان جناح المملكة، الذي يتخذ شكل نافذة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء، سيكون منصة لاستعراض جهود المملكة الهادفة إلى تشكيل ملامح مستقبلها ومستقبل العالم. وسيأخذ الجناحُ الزوّارَ في رحلة غامرة، ستسلط الضوء أيضا على الشخصية السعودية، التي تتسم بكرم الضيافة والثراء الثقافي.

وذكر أن إكسبو الدولي المقبل سيكون محفلا مثاليا للمملكة لاستعراض إرثها وإبداعات شبابها أمام جمهور عالمي. وبمشاركة أكثر من 190 بلدا، سيكون إكسبو 2020 أيضا فرصة لجمع شعوب العالم بروح الأمل والتفاؤل.

وبشعار "طموح بلا حدود"، يأتي جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي على شكل نافذة عملاقة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء. وستوفر للزوار رحلة غامرة وإطلالة على المستقبل المشرق للمملكة فيما ستظهر الشخصية السعودية المضيافة وثقافتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.

ويمتد جناح المملكة العربية السعودية على مساحة 13 ألف متر مربع، أو ما يزيد على مساحة ملعبي كرة قدم ليصبح ثاني أكبر الأجنحة في إكسبو 2020 دبي بعد جناح دولة الإمارات، وسيكون موقعه في منطقة الفرص. وسيسلط محتوى الجناح الضوء على انفتاح المملكة على الأعمال والسياحة.

ويمثّل مواطنون سعوديون مكونا أساسيا في قوة العمل في إكسبو 2020، حيث يتوزعون في مختلف قطاعات إكسبو وإداراته، بما فيها الاتصال والابتكار وتكنولوجيا المستقبل والمشاركين الدوليين وبرنامج إكسبو للمدارس ومكتب المدير العام.

وسيُطلق جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي حملته التطوعية في أكتوبر المقبل، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات بهدف استقطاب نحو ألف مواطن سعودي للمشاركة في الجناح طوال فترة إكسبو الدولي من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

من جهة اخرى يدعم برنامج منح الابتكار المؤثر /إكسبو لايف/ في إكسبو 2020 دبي الذى انطلق عام 2016 أكثر من 20 رائد أعمال اجتماعي من دول عربية ومن بين هؤلاء تطبيق لبّيه للصحة العقلية في المملكة العربية السعودية، والذي يركز بالأساس على حماية هوية المريض من خلال إتاحة اتصالات صوتية ورسائل داخل التطبيق دون الكشف عن صاحبها، وبالتالي مساعدة المريض على توفير المال وتسهيل حصوله على استشارات احترافية من أي مكان وفي أي وقت.

ويهدف برنامج منح الابتكار المؤثر /إكسبو لايف/ الى دعم المشروعات التي تقدم حلولا مبتكرة وخلاقة وتُحدث أثرا اجتماعيا في حياة الناس وتساعد المجتمعات في أنحاء العالم لبناء مستقبل أفضل. ومنذ انطلاق البرنامج، اتسع نطاقه من 29 مبتكرا عالميا من 22 دولة إلى تقديم 140 منحة في 76 دولة، بقيم وصلت إلى 367 ألف درهم /374,745 ألف ريال سعودي/ للمشروع الواحد، بالإضافة إلى نصائح الخبراء وفرصة مشاركة الأفكار مع الجمهور من مختلف أنحاء العالم.

وهناك أيضا "منصة ينمو"، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. وباستخدام حلول البرمجيات كخدمة يمكن للأطباء تصميم ومراقبة وتخزين خطط العلاج الخاصة، والتعامل بقدر أكبر من الفعالية لدى وضع الخطط العلاجية والمساعدة على تحسين مستوى التعافي والخدمات التعليمية لأصحاب الهمم في المملكة العربية السعودية.