ريم الهاشمي في رسالة مصورة إلى العالم: وعدناكم وسنوفي

المصدر: دبي - بشار باغ

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي في رسالة مصورة أن الإمارات ملتقى العالم و أرض التواصل، حيث الأحلام تصبح حقيقة.

وخاطبت معاليها العالم في الرسالة تم نشرها على حسابات إكسبو 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي : قد لا تزالون تذكرون تلك اللحظة عندما فازت الإمارات باستضافة الإكسبو العالمي لعام 2020، منذ ذلك اليوم، وعبر مسيرة مليئة باللحظات السعيدة والتحديات وأنتم تشاركوننا في كل خطوة وكل لحظة منها، المهندس الذي أضفى إلى موقعنا الحياة، الطالب الذي آمن برسالتنا وجسد محتواها المتطوع الذي تقدم دون تردد ليشارك في رحلتنا".

وأضافت معاليها : "تواصلتم مع أفراد ومجتمعات ودول من شتى أنحاء العالم تؤمنون بمسيرتنا وتشاركون حكايتنا وبينما واصلنا عملنا نحو أكتوبر 2020، بدأ عالمنا يعاني من أزمة لم يرى العالم مثيلاً لها، محنة صعبة تأثرت بها المجتمعات في كل مكان، لذا لا بد لمسيرتنا من أن تتخذ منعطفاً مختلفاً، علينا تغيير تاريخ افتتاح إكسبو 2020 دبي".

واختتمت معاليها الرسالة قائلة : "أما الآن، فلنقف مع أصدقائنا في مختلف أنحاء العالم، دعونا نتواصل ونتقارب أكثر، ونعمل معاً لنكون اليوم أقوى من أي وقت مضى، فعندما نتواصل و نعمل معاً، ونكون كلنا واحد .. يمكننا تحقيقه معاً لا حدود له.. وعدناكم وسنوفي ... تواصل العقول وصنع المستقبل".