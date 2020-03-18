إكسبو 2020: ماضون بالإعداد للمعرض

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن متحدث باسم إكسبو 2020 دبي أن الإعداد للحدث الدولي يمضي قدماً صوب انطلاقه في أكتوبر، لكن سيجري بعض التعديلات على التجهيزات المخطط لها، حسبما تقتضيه الظروف العالمية المتغيرة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح في بيان أمس أن «إكسبو 2020 لن ينطلق إلا في أواخر أكتوبر وسنواصل المضي قدماً، ونحن نواصل العمل وفق الخطط الموضوعة.

وفي ضوء تطور الوضع العالمي، فإننا نعمل عن كثب مع الجهات المختصة في الإمارات والمكتب الدولي للمعارض».

وأكد المتحدث في بيان أمس أن إكسبو 2020 يتابع أحدث التوجيهات الصادرة عن هيئة الصحة بدبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وقال المتحدث إن إكسبو 2020 يتخذ حزمة من الاحتياطات المعقولة للحد من خطورة الإصابة بالفيروس بين جميع المعنيين بإكسبو في ضوء الاستعداد لهذا الحدث الدولي.