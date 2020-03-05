بحيرة «إكسبو 2020» تزيّن صحراء دبي

المصدر: (دبي- البيان)

ذكرت شبكة «سي إن إن» أن «إكسبو 2020» ترك بصمته وسط صحراء دبي، وهي بحيرة «إكسبو 2020»، المصممة يدوياً لتكون جزءاً من معالم الحدث الكبير الذي تستعد دبي لاستضافته في خريف العام الجاري.

ونشرت الشبكة أمس تقريراً خاصاً مصوراً عن بحيرة «إكسبو 2020»، ووصفتها بأنها جوهرة جديدة تُضَاف إلى العديد من الجواهر المخفية التي تحتضنها دبي.

واستعرضت الشبكة في تقريرها خصائص الجمال في بحيرة «إكسبو 2020» في عيون مضيفة الطيران الأوكرانية أوليانا شيبوتينيك، التي تهوى التصوير الفوتوغرافي.

وتضمن التقرير حواراً مع شيبوتينيك، التي ذكرت أن بحيرة «إكسبو 2020» لفتت انتباهها بجمالها الأخاذ، فالتقطت لها على الفور عدة صور فوتوغرافية ساحرة.