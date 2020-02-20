الكعبي: نفتخر بتكريم محمد بن راشد والترويج لإكسبو 2020 واجب وطني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري، عن سعادته الكبيرة وفخره بالتكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في لفتة رائعة لتكريم الرعيل الأول، ومن ساهموا في الترويج لمعرض إكسبو 2020، الحدث الكبير الذي تستعد له دبي.

كما قال: «كل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب فكرة ماراثون زايد الخيري التي خرجت من المحلية إلى العالمية وبات سباق الخير اسماً كبيراً بين الأحداث الكبيرة في العالم، من خلال مشاركة أعداد كبيرة من جنسيات مختلفة، بجانب أنه بات محطة ترويجية مهمة للدولة».

تكريم

وأضاف: «التكريم لكل الإمارات وليس للجنة المنظمة للماراثون، والحدث يمثل واجهة عالمية للدولة نفخر بها جميعاً، ولعل وجود اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أي حدث يضمن نجاحه، سواء داخل الدولة أو خارجها، والشكر إلى جميع العاملين في الماراثون والذين يبذلون جهداً كبيراً من أجل أن تكون الإمارات في المقدمة»، مؤكداً على أن الترويج لمعرض إكسبو 2020، واجب وطني لأن الحدث سيكون نقلة كبيرة للإمارات وليس لمدينة دبي فقط، لأن العالم سيتوجه صوب الإمارات، خاصة أنه الحدث الأول في منطقة الخليج والشرق الأوسط ومفخرة لنا جميعاً، وواجب على كل إماراتي الترويج له في أي حدث.

مظاهرة

وكشف رئيس اللجنة المنظمة عن إقامة نسخة جديدة للماراثون في الهند خلال عام 2020، وقال: «الماراثون تحرك من أبوظبي إلى نيويورك ومصر، والآن جاء الدور في إقامة الماراثون في الهند خلال العام الحالي، وبدأنا في التجهيز بالفعل، وجاء الطلب من الجانب الهندي، ولديهم استعداد كبير لإنجاح الحدث بعد النجاحات التي حققها الماراثون وباتت له أصداء عالمية».

وأوضح الكعبي أن الماراثون سجل أرقاماً هائلة جعلت السباق أشبه بمظاهرة في حب زايد، وعلى جسور المحبة والعطاء والخير والنماء، حلق الماراثون من أبوظبي إلى نيويورك، ومنها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، ليترك في كل بقعة يحل بها سعادة في النفوس وبهجة في القلوب، من خلال تركيزه على هدف وحيد، هو فتح أبواب الأمل للمرضى وللمؤسسات الخيرية غير الربحية، وهذا هو زايد وعيال زايد الذين يقدمون دائماً يد الخير في كل مكان من بقاع العالم.

دعم

وتابع: الماراثون وصل إلى عامه التاسع عشر خلال عام 2020، منذ بدايته عام 2001، ومازال يتطور من عام إلى آخر، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمامه الكبير بالحدث، ووصلنا للنسخة الخامسة عشرة في نيويورك والسادسة في مصر، ونبدأ أول نسخة في الهند هذا العام، والطموحات لم تتوقف من أجل الوصول بالماراثون إلى آفاق عالمية ويعبر القارات والمحيطات يضيء بها سماء العالم.

واختتم الكعبي تصريحه مرحباً بمشاركة كل المؤسسات والشركات الوطنية التي ترغب في الترويج لأنشطتها وخدماتها من خلال مهرجان يوم الإمارات الذي يقام على هامش الحدث في أكبر ميادين حديقة سنترال بارك بنيويورك، حيث تقام الدورة القادمة للماراثون في نيويورك 28 مارس المقبل، واعداً بأن توفر اللجنة المنظمة كل التسهيلات المطلوبة في الموقع بتوفير خيمة ومنصة العرض بالتنسيق مع إدارة الحديقة وبلدية نيويورك.