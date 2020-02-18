تطبيق لمساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة

تضمنت مشاريع «إكسبو لايف» تطبيق «ويلوغ»، وهو تطبيق ياباني يتيح لمستخدمي الكراسي المتحركة معلومات تمكّنهم من وصول أيسر للأماكن العامة؛ وتطبيق «ينمو» من السعودية، وهو أول منصة عربية لمساعدة مهنيي الرعاية الصحية على وضع خطط الرعاية لأصحاب الهمم وتحسين جودة خدمات التعليم والتأهيل الموجهة لهم، ومؤسسة «كيدوجو» من كينيا، وهي مؤسسة اجتماعية تقدم للأطفال في أحياء نيروبي الفقيرة رعاية متميزة وتعليماً عالي الجودة بأسعار في المتناول، ومنصة «حبايبنا» من الأردن التي تجمع بين أولياء الأمور والمتخصصين في مجالات التعليم الخاص وإعادة التأهيل، لتبادل النصائح والإرشادات والخبرات.



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