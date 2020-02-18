ميسي يزور دبي متابعاً مهامه سفيراً للحدث

المصدر: ( دبي - سيد صالح)

زار أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم فريق «برشلونة» الإسباني، دبي أول أمس، في رحلة قصيرة لمتابعة مهامه كسفير لـ «إكسبو 2020 دبي».

وبحسب ما نشرته أمس صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الرياضية الإسبانية بعنوان «ميسي يتألق في دبي»، فقد استغل ميسي فرصة الراحة من التدريبات لمدة 60 ساعة، والتي حصل عليها لاعبو «برشلونة» عقب فوزهم الأخير في الدوري الإسباني على «خيتافي» بنتيجة 2-1، وتوجه إلى دبي على متن طائرته الخاصة التي انطلقت من مدرج الطائرات الخاصة في «مطار برشلونة الدولي»، في تمام العاشرة من مساء الأحد الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن ميسي لم يصطحب معه أحداً في زيارته الأخيرة إلى دبي، حتى أفراد عائلته ولم يكن متواجداً على متن طائرته سوى قائدها.

وأوضحت الصحيفة أن تواجد ميسي في دبي أثار اهتماماً شديداً في الإمارة، وأضافت أن ميسي سبق له تصوير إعلانات عن «إكسبو 2020 دبي»، والذي ذكرت الصحيفة أنه سيكون معرضاً عالمياً غير مسبوق ستشارك فيه 192 دولة.