قالت عائشة النعيمي، المكلفة قيادة مشروع الطيران البشري من قبل "إكسبو 2020 دبي"، إن هذه لحظة تاريخية في جهود تمكين البشر من التحليق الذاتي الكامل.

إنه لأمر رائع أن تحتضن الإمارات هذه التجربة وأن يكون تنفيذها على أرضها، وفي سمائها الرحبة بقدر رحابة طموحها اللامحدود.

هذا الإنجاز الذي تحقق من خلال العمل المشترك بين إكسبو 2020 دبي وجيتمان يؤكد أنه لا يوجد مستحيل إذا عملنا بجد وشغف وإبداع يمتزج بروح الابتكار.

يقام إكسبو 2020 دبي تحت شعار تواصل العقول وصُنع المستقبل وسيكون أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا.

ومن خلال الموضوعات الفرعية الثلاثة، الفرص والتنقل والاستدامة، سيحتفي إكسبو 2020 دبي بنبوغ الإنسانية ومنجزاتها، والفنون العالمية، وسيقيم فعاليات ترفيهية، ويستعرض أحدث ما توصل له العالم في فنون العمارة والتقنيات الحديثة وغير ذلك الكثير.