هندسة معمارية

قال أحمد عبدالرحمن بوخش، مؤسس المكتب المعماري «اركيدنتيتي»، مصصم جناح إكسبو لايف: يكتشف زوار إكسبو أن أساس مفهوم الهندسة المعمارية هو إبراز ما في الداخل إلى الخارج.

ويجسد جناح إكسبو لايف هذا المفهوم بشكل دقيق، بحيث لا تقتصر أي فكرة على مربع واحد، بل تكون قابلة للتحول والوصول والإلهام لتملك القدرة على التأثير في من حولها.

وأضاف: أحد التحديات في تصميم «مبدعون في الخير» تمثل في جذب اهتمام الجمهور، وهو ذاته فكرة إكسبو لايف.

لدى دخول الناس الخيمة، ستقع أعينهم على طيف من المناظر التي تعكس تخيلاتهم مع صور للعديد من المبتكرين العالميين. ويساهم التصميم الذي شارك في وضعه كل من تاكيشي ماروياما وسيرين علي، في أن يدرك الزوار أن من يفعلون الخير هم أيضاً أناس عاديون مثلنا تماماً.

وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها إكسبو دولي في المنطقة العربية. وسيمثل إكسبو 2020 دبي منصة للتعاون الدولي والإبداع والابتكار والشراكة البنّاءة التي تساهم في بناء مستقبل أفضل لكل سكان كوكب الأرض.

وسيستمر إكسبو الدولي في دبي ستة أشهر بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021.