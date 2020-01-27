إكسبو يدعم نمو اقتصاد الإمارات 2020

المصدر: (دبي ـ البيان )

رجح استطلاع رأي شمل 440 من كبار خبراء المحاسبة، أن يُسهم نمو القطاع الخاص غير النفطي في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات عام 2020، خاصة في ظل انعقاد معرض «إكسبو» الدولي في دبي أواخر العام.

وأكد استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) الذي نشرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) بالتعاون مع معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الســـــنوي للإمارات يتراوح بين 1.5 و2 % خلال العام الماضي، وبلغ متوسط مؤشر طلبات استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) (20-) على مدى 2019، وهو تغيّر طفيف مقارنة بعام 2019 (19-) حيث بلغ النمو في الإمارات رسمياً 1.7 %.

وتوقع أن يشهد إنتاج النفط في الإمارات الذي انخفض بنسبة 7 % العام الماضي، انخفاضاً طفيفاً من جديد عام 2020 بموجب اتفاق «أوبك بلس». وتبلغ التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نحو 2 % مدفوعةً بالنشاط غير النفطي.