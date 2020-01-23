دعم التعليم في صميم مسيرة «إكسبو 2020»

المصدر: أبوظبي - وام

قال محمد عيسى الأنصاري المتحدث الرسمي نائب رئيس الاتصال لدى إكسبو 2020 دبي إن الاهتمام بالتعليم يأتي في صميم مسيرة «إكسبو 2020 دبي» محلياً وعالمياً لتحقيق شعاره الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل» وتحقيق هدفه في التأسيس لإرث مستدام يستمر لما بعد إسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي المرتقب ويدوم للأجيال المقبلة، وذلك انطلاقاً من توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة في دعم التعليم.

وأضاف الأنصاري أن التعليم أهم الموارد المتجددة للإنسانية لتمكين الناس والحفاظ على الكوكب وبناء مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن العالم وهو يحتفي باليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام يركز على التعليم والتعلّم الناتج عنه كأهم مورد متجدد، إضافة إلى الدور الذي يضطلع به التعليم بوصفه حقاً أساسياً ومنفعة عامة، لافتاً إلى أن العالم سيحتفي بالسبل العديدة التي يمكِّن فيها التعلّم والحفاظ على كوكب الأرض والتأسيس لرفاهية مشتركة وتعزيز السلام.

وحول الدعم المستقبلي لقطاع التعليم، قال الأنصاري سيستضيف موقع إكسبو 2020 قمة عالمية استثنائية لإعادة رسم ملامح الحوار العالمي بشأن التعليم وتغيير التفكير الحالي واستكشاف الأساليب الحديثة للتعامل مع التحديات العالمية.

وأضاف أن القمة العالمية «RewirEd» ثمرة تعاون بين إكسبو 2020 دبي و«دبي العطاء» وستقام بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2021 في مركز دبي للمعارض الموجود داخل موقع إكسبو.

شركاء

وذكر أن القمة ستجمع الحكومات والمهنيين المختصين في مجال التعليم والشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص لبحث مستقبل قطاع التعليم ضمن المساعي العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على محاور أساسية هي تمويل قطاع التعليم، والابتكار في القطاع ذاته بالإضافة إلى تمكين الشباب ومهارات المستقبل وذلك بحضور أكثر من 3 آلاف مشارك.

وحول المشاريع المتعلقة بالتعليم والتي يقدم إكسبو 2020 دبي الدعم لها، قال الأنصاري إن إكسبو 2020 يقدم الدعم لمشاريع متنوعة بهدف تحقيق استفادة واسعة عبر مختلف مبادراته فمن خلال برنامج أفضل الممارسات العالمية وهو منصة تهدف إلى عرض مشاريع توفر حلولاً محلية ملموسة لأكبر التحديات العالمية سنسلط الضوء على المبادرات البسيطة الفعالة التي تضفي بعداً محلياً على أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة والتي يمكن تعديلها أو تكييفها بحيث تحقق أثراً عالمياً حقيقياً.

وذكر المتحدث الرسمي لإكسبو 2020 دبي أن إكسبو سيقدم الدعم لعدد من المبادرات ذات الصلة بالتعليم مثل «كريتنغ إيجنتس فور بوزيتيف تشينج» من مؤسسة «The Citizens Foundation» في باكستان والتي تعمل على توفير تعليم ذي جودة عالية في باكستان في المناطق النائية والأحياء الفقيرة والعشوائيات حول المدن وتوظف المؤسسة معلمات نساء وتدير أكثر من 1500 مدرسة تضم 250 ألف طالب.

وأضاف: كما اخترنا مشروع مخيم أهداف التنمية المستدامة «إس دي جي كامب» برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تونس الذي يوفر شرحاً وتجارب تعليمية عن ماهية أهداف التنمية المستدامة وتجمع المخيمات الشباب من أنحاء تونس للتفكير في تحديات التنمية وتقدم لهم أدوات وحوافز لتصميم حلول مبتكرة وتطبيقها.