5 % نمو التحويلات العام الجاري بدعم «إكسبو»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقّع راشد الأنصاري، مدير عام شركة «الأنصاري للصرافة» أن ينعكس انعقاد معرض «إكسبو 2020» على نمو حجم التحويلات المالية بنسبة تتراوح 3 إلى 5%، خلال العام الجاري. وأوضح في تصريح لـ«البيان الاقتصادي» أن توسيع الشركات نطاق خدماتها استعداداً للحدث العالمي الضخم وتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية من وفود 192 دولة مشاركة واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم هي عوامل من شأنها أن تنعش السوق، كما سيساهم في زيادة حركة التحويل المالي وصرف العملات الأجنبية بشكل إيجابي.

وقال: «نتطلع إلى عام 2020 بتفاؤل وإيجابية في ظل ثبات سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية واستقرار الوضع المالي في أسواق الدولة وتسارع وتيرة النشاط السياحي والتجاري فيها، بالإضافة إلى انعقاد معرض إكسبو».

ورجح أن يحافظ الدرهم على استقراره وقدرته التنافسية مدعوماً أيضاً بالمكونات الأساسية للاقتصاد وامتلاك الدولة لفوائض ضخمة من الأصول الأجنبية.