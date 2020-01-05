«هيئة الاتصالات»: تهيئة البنية التحتية استعداداً لـ «إكسبو»

المصدر: دبي رامي سميح

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة العمل على تهيئة البنية التحتية القادرة على الإيفاء بمتطلبات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال «إكسبو دبي 2020»، الحدث الأروع الذي من المتوقع أن يقدّم قيمة مضافة إلى اقتصاد الإمارات بنحو 122.6 مليار درهم، ويشارك فيه 190 دولة، ومن المستهدف أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة.

وأضافت هيئة الاتصالات لــ«البيان الاقتصادي» أنها اتفقت مع مكتب إكسبو دبي 2020 على التعاون في مجالات عدة، من بينها تنظيم استخدام أجهزة وأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع إسهام الجهات الحكومية في البرامج التي يطلقها المركز لاستضافة إكسبو 2020 دبي.

الطيف الترددي

وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد رفع مستوى التعاون بين الطرفين فيما يخص التنسيق مع الجهة الإعلامية المخولة في إكسبو، لحصر متطلبات الطيف الترددي للجهات الإعلامية الدولية والمحلية المشاركة في المعرض، ووضع آلية لتقديم طلبات تصاريح الطيف الترددي، والسبل المثلى لتسيير آلية التخليص الجمركي بما يضمن دخول جميع الأجهزة إلى الدولة بالطريقة المناسبة.

وأشارت الهيئة إلى أنها اتفقت مع مكتب إكسبو دبي على توفير الاستشارات والمعلومات، وتقديم الدعم اللوجستي للفرق التقنية والإدارية في مقر معرض إكسبو 2020، وتوفير تصاريح الدخول والتصاريح الأمنية للفرق والمعدات والآليات الخاصة بالهيئة، والتعاون والتنسيق في أمور تسجيل الأفراد والشركات وتبادل المعلومات الخاصة بذلك.

وشددت الهيئة على ضرورة التعاون فيما يخص قطاع المعلومات والحكومة الذكية في الهيئة.