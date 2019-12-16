مركز «بزنس كونيكت» منصة للفرص والشراكات في إكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ- دبي - البيان

يقدّم إكسبو 2020 دبي لمجتمع الأعمال والاستثمار العالمي منصة حيوية لرصد الفرص وبحث آفاق الشراكات والتعاون التجاري من خلال مركز «بزنس كونيكت».

وقال خالد محمد شرف، مدير إدارة شؤون الأعمال الدولية في إكسبو 2020 دبي، إن «بزنس كونيكت» هو مركز متكامل مخصص لاستضافة غرف التجارة والصناعة الخليجية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالأعمال والاستثمار من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المركز سيشكّل خلال فعاليات إكسبو ملتقىً حيوياً للاجتماعات التجارية، بهدف رصد فرص التعاون الاقتصادي بين الشركات، وسيجمع تحت مظلته لقاءات بين هيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص، لبناء شراكات جديدة، وخلق فرص واعدة في مختلف القطاعات.

ولفت شرف إلى أن «بزنس كونيكت» يحتل طابقاً كاملاً على مساحة 860 متراً ضمن مبنى الضيافة المشرف على ساحة الوصل، ليعكس موقع المركز في قلب إكسبو مع إطلالة مباشرة على ساحة الحدث المركزية الدور المنوط به كمنصة جامعة للقاءات الأعمال والاجتماعات الثنائية بين الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار من مختلف أنحاء العالم، مكرّساً بذلك مكانة دبي كبوابة دولية للفرص والنمو والشراكات المثمرة. ويضم المركز مجموعة من المكاتب والمساحات المخصصة للندوات وورش العمل، إضافة إلى قاعات للاجتماعات الثنائية، مع توفير جميع خدمات الضيافة والدعم اللوجستية.

ويتيح المركز خدماته أيضاً للدول التي لم تقم ببناء أجنحتها في إكسبو، بل تشارك من خلال الأجنحة الجاهزة مسبقاً، إذ قد لا تتسع مساحة الجناح لاستيعاب فعاليات واجتماعات خاصة للأعمال، نظراً إلى وجود العديد من المكونات والأنشطة الثقافية والسياحية والاجتماعية الأخرى في جميع الأجنحة.

وأشار شرف إلى أن الغرف التجارية في الدولة ستكون في المركز على امتداد فعاليات إكسبو لعرض الفرص الواعدة والقطاعات المتاحة أمام المستثمرين وشركات القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى الحضور الدائم للعديد من الهيئات الاتحادية والمحلية، ومن ضمنها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إلى جانب غرف التجارة الإقليمية، ومن ضمنها غرف التجارة والصناعة في الرياض ومسقط والبحرين.

ولفت إلى أن غرفة تجارة وصناعة دبي، بصفتها شريك قطاع الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، ستمثل مجتمع الأعمال المحلي وتدعمه خلال فعاليات الحدث، وستسهم في الربط بين الشركات والمبتكرين والمستثمرين وغرف التجارة من شتى بلدان العالم، لفتح آفاق جديدة للنجاح التجاري على المدى الطويل، وستكون غرفة دبي حاضرة بقوة في مركز «بزنس كونيكت».

65 %

وأوضح أن 65 % من أجنحة الدول تديرها جهات حكومية معنية بالشؤون التجارية والاقتصادية، مما يعكس التركيز الكبير الذي يوليه المشاركون تجاه تطوير علاقات الأعمال وبناء شراكات وفرص استثمارية واعدة.

وأكد شرف أن إكسبو سيفتح أبواباً واعدة أمام رواد الأعمال والشركات للفوز باستثمارات وصفقات جديدة وإبرام اتفاقيات وشراكات واعدة، فمع استقطاب الحدث أكثر من 200 مشارك من دول ومنظمات دولية وشركات عالمية ومؤسسات تعليمية وملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، سيعمل أكثر من 80% من الأجنحة المشاركة على استضافة برامج أعمال فريدة، فيما يخطط أكثر من 80% من المشاركين لإرسال وفود أعمال إلى الحدث، في حين أعرب أكثر من 80% من المشاركين عن حرصهم على تعزيز التجارة الدولية بحسب استبيان أجراه مكتب إكسبو 2020 دبي.

وتتضمن برامج المحتوى الخاصة بأجنحة المشاركين فعاليات وأنشطة متنوعة تشمل مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية، إضافة إلى الندوات والمؤتمرات الخاصة بقطاع الأعمال، بهدف الجمع بين الشركات والمؤسسات لتعزيز توسعاتها في المنطقة والعالم، وإتاحة الفرص لبناء الشراكات، وإبرام الصفقات خلال فعاليات إكسبو 2020.

أسواق جديدة

ويمكن للشركات الناشئة والشركات العالمية على حد سواء الاستفادة من كونها جزءاً من إكسبو الذي سيستقطب ملايين الزوار لكثير من الفرص الواعدة. وسيكون الحدث بوابة جميع الشركات لأسواق جديدة، وسيتيح لها الفرصة لبناء علاقات مع البلدان والمنظمات والشركات والمؤسسات التعليمية المختلفة، فضلاً عن ملايين الزوار، بما يجسد الشعار الرئيس لإكسبو 2020 «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ويزخر الحدث بمنتديات للاستثمار واجتماعات للشركات العاملة في مختلف القطاعات وجلسات نقاش وحوارات ملهمة، وكل هذا غيض من فيض من فعاليات الأعمال المنتظر إقامتها خلال إكسبو 2020، ما يتيح للأفراد والمنظمات بناء شراكات والوصول إلى أسواق جديدة وعرض الممارسات الأفضل.

إطلاق «أجندة الأعمال» الإلكترونية أبريل 2020

كشف خالد شرف، مدير إدارة شؤون الأعمال الدولية في إكسبو 2020 دبي، أن شهر أبريل من العام المقبل سيشهد إطلاق «أجندة الأعمال» على موقع إكسبو 2020 الإلكتروني.

وستضم الأجندة جميع الفعاليات والأنشطة الخاصة بالأعمال التي سيتم تنظيمها خلال فعاليات الحدث، بما يشمل مختلف الأنشطة التي ستعقد في كل من «بزنس كونيكت» ومركز دبي للمعارض وأجنحة الدول، وستساعد الأجندة المعنيين بقطاع الأعمال على رصد تفاصيل جميع المنتديات والاجتماعات والندوات وورش العمل الخاصة بالتجارة والاستثمار، بما في ذلك التوقيت والموقع والمشاركون، لتشكّل بذلك أداة مهمة للزوار التجاريين من أجل تنظيم وإدارة اجتماعاتهم ومشاركتهم وتخطيط حضورهم للفعاليات المرتبطة باهتماماتهم وتخصصاتهم. ويمكن من خلال الأجندة البحث عن الفعاليات من خلال تحديد القطاع أو مجال التخصص والتاريخ والموقع والدول المعنية.

ولفت إلى فريق إدارة «بزنس كونيكت» سيركز خلال الفترة المقبلة على تكثيف التواصل مع أهم غرفة التجارة الإقليمية والعالمية من جانب، وتوسيع استقطاب الجهات الاستثمارية العالمية والمنظمات الدولية والحكومية المعنية بالتجارة والاقتصاد والاستثمار، بهدف إثراء جدول برامج فعاليات الأعمال في إكسبو ككل، وتعزيز فعالياته، وتنظيم كل التفاصيل المرتبطة به.