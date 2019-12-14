حمدان عبد اللطيف: «إكسبو 2020» يعزز أداء السوق العقاري

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

توقع حمدان عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مصطفى بن عبد اللطيف للاستثمارات، أن يعزز معرض إكسبو 2020 أداء سوق العقارات في دبي، مؤكداً أن المعرض يرسخ موقع دبي على الخارطة العالمية، ليس فقط خلال الحدث لكن أيضاً في السنوات التالية، حيث ستظل صورة دبي الإيجابية في أذهان العالم لسنوات طويلة قادمة، وهو ما سيحمل بالتأكيد تأثيرات إيجابية بعيدة المدى على مخططات الناس المتعلقة بالانتقال إلى دبي والاستقرار فيها، ويعطي دعما ممتدا لأداء السوق العقاري.

وتعمل المجموعة التي تضم 9 شركات في 3 قطاعات أساسية، هي التجارة والعقارات والبناء، إلى جانب الاستثمار، وأضاف إليها أخيرا قطاع تجارة التجزئة، للسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بهدف تعزيز شبكة التوزيع وإضافة علامات تجارية جديدة ومميزة إلى أسواق الدولة، فضلاً عن امتلاكه علامات تجارية رائدة في مجال التأمين المادي العالي الاحترافية والحلول الأمنية المتكاملة وأتمتة المكاتب، واستكملت المجموعة أخيراً بناء 132 شقة، على أحدث طراز في قرية جميرا، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مماثلة في طور الإعداد.