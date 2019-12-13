إكسبو يؤكد الالتزام بالمعاييرالعالمية لسلامة ورفاهية العمال

المصدر: دبي - البيان

اجتمعت نخبة من مهنيي قطاع الإنشاءات ومقدمي الخدمات في دبي خلال حفل توزيع جوائز «معاً أفضل 2019» للاحتفال بالتزام إكسبو 2020 دبي المستمر برفع مستوى معايير الصحة والسلامة ورفاهية العمال المتبعة في موقع إكسبو 2020.

وكرّم الحفل، الذي أقيم في فندق العنوان مونتغمري دبي، المشاركين في تنفيذ إكسبو 2020 من الأفراد والمؤسسات، لما حققوه من نجاحات وإنجازات في مجال الصحة والسلامة، وتوفير مقومات السكن المناسب للعمال، واتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال التوظيف. وتم الانتهاء من أكثر من 160 مليون ساعة عمل حتى الآن في موقع إكسبو 2020، ويوجد حاليا 34.000 عامل في الموقع.

16 فئة

وأشاد فريق التحكيم، الذي ضم ممثلين من إكسبو 2020 وعدداً من خبراء القطاع، بجميع المشاركين في هذه الجوائز، والذين بلغ عددهم 207 مشاركين، واختار الفائزين الذين توزعوا على 16 فئة، بما في ذلك فئات المبادرات والأفراد والمؤسسات. وجاءت الترشيحات من مجموعة متنوعة من المشاركين الذين يعملون معاً لجعل الحدث الأروع في العالم حقيقة ملموسة، بمن فيه المقاولون الرئيسيون والفرعيون، والمطورون العقاريون، والاستشاريون في مجال التصميم والإشراف، ومديرو المشاريع ومقدمو الخدمات. وحضر حفل توزيع الجوائز أكثر من 300 شخص، على رأسهم معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وأعضاء اللجنة الفرعية لرفاهية العمال في إكسبو 2020 دبي.

تحسين مستمر

وقال الدكتور روب كولينج، نائب الرئيس لشؤون الصحة والسلامة والجودة والبيئة في إكسبو: «يلتزم إكسبو 2020 بأعلى المعايير الممكنة في مجال الصحة والسلامة ورفاهية العمال لآلاف الأشخاص الذين يسهمون في تهيئة موقعنا لاستضافة الحدث الأروع في العالم خلال السنة المقبلة.

قيم أساسية

وقالت إيما سيمور، نائبة الرئيس لرعاية العمال في إكسبو: «تستند استراتيجيتنا للصحة والسلامة ورفاهية العمال، التي نسميها «معاً أفضل» إلى القيم الأساسية للرعاية والاحترام والكرامة، وتهدف إلى التأثير في عمليات المقاولين ومقدمي الخدمات للنهوض بمعايير الصحة والسلامة ورفاهية العمال في القطاع خلال المرحلة التحضيرية لإكسبو وبعده».

قائمة الفائزين

جائزة أفضل مبادرة للصحة والسلامة: النابودة - زيرو سترايك 360.

جائزة أفضل مبادرة للجودة: بارسونز - تعزيز ثقافة الجودة.

جائزة أفضل مبادرة بيئية: توفير الطاقة.

جائزة أفضل مبادرة لرعاية العمال: إي إف سي فاسيليتيز ماندجمنت - سنتوريون كلوب.

جائزة أفضل عامل: آيان أحمد (كليفلاند بريدج).

جائزة أفضل مشرف: هاربريت كريشنان (أرابتك).

جائزة أفضل إحاطة أنشطة: أنتوني جوزيف (كليفلاند بريدج).

جائزة التأثير في رفاهية العمال: منصور الدين ك.ك.

جائزة الاستشاري المتميز في إدارة المشاريع: أندرو سيمور.

جائزة إكسبو للتميز: مها القرقاوي.

جائزة أفضل مدير مشروع: مايك ويتنجهام (كليفلاند بريدج).

جائزة أفضل مقاول من الباطن: عبر الخليج.

جائزة أفضل مقدم خدمات: إنوفا.

جائزة أفضل استشاري: مجموعة روبرت بيرد.

جائزة أفضل مقاول: الشعفار للمقاولات العامة.

جائزة معاً أفضل: لينغ أورورك.