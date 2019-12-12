سفارة الإمارات لدى كوريا الجنوبية تقيم فعالية العد التنازلي لإكسبو

المصدر: سيؤول ــ وام

أقامت سفارة الإمارات لدى سيؤول، فعالية الترويج للعد التنازلي لإكسبو دبي 2020، بحضور عبد الله النعيمي سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية.

وقال إن معرض اكسبو 2020 دبي يعد إحدى أكبر الفعاليات العالمية من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي، ويشكل منصة لالتقاء المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد لتبادل الأفكار والكشف عن إنجازات الإبداع البشري بهدف صنع مستقبل أفضل للإنسانية.

وأكد أن الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، تحرص على تأمين كل ما يلزم من بنية تحتية وتسهيلات للمشاركين في المعرض، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 25 مليون زائر ويستقطب نحو 192 دولة بهدف المواصلة على تحويل الإمارات إلى مركز للاستقطاب الاقتصادي والاستثماري العالمي.

من جهته، أشار لي من هو نائب الرئيس التنفيذي لدعم التجارة والبنية التحتية إلى العلاقات الاستراتيجية والشراكة الخاصة التي تجمع بين الإمارات وكوريا الجنوبية. وتم خلال الفعالية عرض مجموعة من الصور والفيديوهات التي تتعلق بمعرض إكسبو دبي 2020 والتعريف به، وقام الجانب الكوري بعرض فيلم مصور عن الجناح الكوري في المعرض.