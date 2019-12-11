مؤسسة دبي للإعلام جهة البث المضيفة لإكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

أعلن إكسبو 2020 دبي عن اختيار مؤسسة دبي للإعلام لتكون جهة البث المضيفة لأحداث وفعاليات الحدث الأروع في العالم والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وبموجب اتفاقية تم توقيعها في هذا الصدد سيعمل فريقا إكسبو 2020 دبي ومؤسسة دبي للإعلام عبر منصاتها الإعلامية، على تقديم تجربة عالمية رائدة في مجال الإعلام، وإبراز الدور الهام للإعلام في تحقيق شعار إكسبو 2020 الرئيسي "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وسيكون لمؤسسة دبي للإعلام دور حيوي في إدارة أنشطة البث التلفزيوني والإذاعي من موقع إكسبو 2020 وتسهيله وتقديم تجربة بث مميزة للجمهور في كل أنحاء العالم بتوظيف أحدث التقنيات والحلول مبتكرة.

ومؤسسة دبي للإعلام هي المؤسسة الإعلامية الرسمية لحكومة دبي، وتضم عددا من وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، وتخدم شريحة واسعة من المشاهدين على المستوى الإقليمي والدولي عبر منصاتها المتنوعة التي تشمل تلفزيون دبي، ودبي وان، وصحيفة البيان، وإذاعة دبي.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي: للإعلام دور حيوي في تعريف الجمهور العالمي بإكسبو 2020 ورسائله، وهو ركيزة أساسية لتحقيق أهدافنا. وسيؤدي هذا التعاون مع مؤسسة دبي للإعلام إلى توفير تغطية إعلامية متميزة لإكسبو 2020، والإسهام في نجاح هذا الحدث، والمساعدة في إيصال صورة مشرّفة عن الإمارات إلى ملايين المشاهدين من شتى أنحاء العالم.

وقع الاتفاقية كلٌ من نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، وأحمد سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام.

وقال أحمد سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام: نحن متحمسون جدا، بصفتنا جهة البث المضيفة لإكسبو 2020 دبي، بأن نكون جزءا من الحدث الأروع في العالم وأن نساهم في ترك إرث دائم لدبي والإمارات في مجال إنتاج وتوصيل المحتوى التلفزيوني والإذاعي.

ويزخر إكسبو 2020 دبي بأجندة حافلة بالأنشطة التي تناسب الجميع من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية إلى جانب أنشطة الدول والمؤسسات والشركات، وسيكون زواره من مختلف الأعمار والجنسيات على موعد مع تجارب مبهرة لا تنسى خلال فعاليات الحدث التي تستمر لستة أشهر.

وتتضمن الفعاليات أكثر من 15 ساعة ترفيه يومياً و60 عرضاً حياً على مدار الأيام السبعة لكل أسبوع، بالإضافة إلى مرافق الضيافة التي تضم أكثر من 200 مطعم ومقهى توفر أطايب الوجبات والمشروبات من كل أنحاء العالم.

وينبض موقع إكسبو بتصاميم معمارية مذهلة وتقنيات متطورة في كل مكان، بدءاً من أكبر شاشة على قبة ساحة الوصل إلى جانب الشبكة الفولاذية البديعة للقبة وصولاً إلى الأجنحة الرئيسية الثلاثة وأجنحة الدول بالإضافة إلى العديد من التحف الفنية المتميزة من إبداع المواهب المحلية والعالمية التي تنتشر في مختلف أنحاء أرض الحدث.

وسيعرض إكسبو 2020، الذي يقام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، الإمكانات الهائلة لدولة الإمارات والدول المشاركة الأخرى أمام ملايين الزوار القادمين من شتى بقاع العالم .. ويُتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 حوالي 25 مليون زيارة، 70 في المئة منها من خارج دولة الإمارات - وهي أكبر نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد منذ نحو 170 عاما.