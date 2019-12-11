«يو بي إس» تسلّم أكبر الشحنات الخاصة بفعالية «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «يو بي إس UPS» أمس تسليم ثلاث بوابات استقبال رئيسية خاصة بمعرض إكسبو 2020 دبي بوصفها الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية للمعرض، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الافتتاح الرسمي للحدث الأضخم في العالم.

ونفذت UPS سلسلة من عمليات الشحن المتعددة للبوابات الثلاث والمصنوعة من ألياف الكربون بطول 21 متراً بدءاً من ألمانيا مروراً بميناء أنتويرب في بلجيكا، ليتم تفريغها في ميناء جبل علي بنجاح، حيث جرى التعامل والتخطيط لهذه العمليات بمستوى عالٍ من الحرفية والدقة في كل خطوة.

وقال ناندو سيسارون رئيس شركة «UPS» العالمية: «من المتوقع أن تستقبل بوابات الدخول حوالي 25 مليون زيارة خلال فعاليات المعرض، أي ما يُعادل تعداد سكان أستراليا، الأمر الذي يتطلب توفير بنية تحتية متطورة لتوفير الخدمات اللوجستية المطلوبة بما يسهم في مواكبة الطلب على الشحنات التي تتسم بضخامتها». وجرى تركيب البوابات المصنوعة من الألياف الكربونية بطول 21 متراً وعرض 30 متراً على المداخل الثلاثة الرئيسة لموقع معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك قبل عام تقريباً على افتتاح المعرض، حيث تضيف هذه البوابات طابعاً متميزاً لموقع المعرض، وتعكس التوجه المستقبلي الذي يرمز له المعرض.

وتولت شركة «ها-كو كاربون»، واحدة من أكثر الشركات الألمانية الصغيرة تطوراً، والتي تتخذ من بافاريا مقراً لها، مهمة تصميم وبناء هذه البوابات المصنّعة بكلّ دقة من ألياف الكربون، بما ينسجم مع مفهوم الاستدامة الذي يقوم عليه هذا الحدث العالمي، حيث جرى إعادة استخدام وإعادة تدوير حوالي 90% من المواد المستخدمة لبناء المناطق الدائمة في الموقع، بما فيها هذه البوابات.