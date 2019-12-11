مطاعم «إكسبو» تعكس التنوع الثقافي الفريد في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

اختار إكسبو 2020 دبي مجموعة مختارة من أكثر المطاعم شعبية في دولة الإمارات، لمنحها فرصة انتشار أوسع نطاقاً، وإتاحة أطباقها الشهية والمتنوعة أمام الملايين من زوار الحدث الأروع في العالم، سعياً لتمكّين هذه المنافذ من إيجاد موقع لها في خريطة المطاعم العالمية.

وتعكس البيئة المحلية التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة بوتقةً تنصهر فيها ثقافات العالم بفضل سكانها الذين يمثلون 200 جنسية وزوارها الذين بلغ عددهم في عام 2018 لدبي وحدها نحو 16 مليون شخص.

وستبرز المطاعم والمقاهي المحلية التي اختيرت لعرض أطيب أطباقها أمام العالم، هذا التنوع الثقافي الفريد، مسلطةً الضوء على طيف واسع من التأثيرات المستلهمة من بلدان مثل لبنان والهند والفلبين وإيرلندا.

وتكتسب هذه المطاعم المختارة شعبية واسعة بين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وجرى اختيارها لما تتميز به من جودة وتاريخ طويل من النجاح في الدولة.

وستشمل قائمة المطاعم التي سيجدها الزوار في موقع إكسبو 2020 مطعم آرابيان تي هاوس - الإماراتي، وكافيتريا الفروانية - الهندية، وكافتيريا محارة البحر، ومطعم دامبا للمأكولات البحرية - أحد المطاعم الفلبينية المحلية، ومخبزي الريف والخباز - اللبنانيين، وحلويات فراس التي تقدم أطيب أنواع الكنافة التقليدية، فضلاً عن عدد من المنافذ المبتكرة التابعة لمجموعة الصمدي مثل حمّص سبوت، وروغ كافي، وتويستي تريتس.

وعلاوة على ذلك، ستكون هناك بعض المطاعم الجديدة مثل «صاج 2 غو» الذي يقدم خبز الصاج التقليدي، ومقهى «دوه» المتخصص في القهوة وكعك الدونت، ومقهى فلاور كافيه، ومقهى المجلس المستلهمة أغلب بنود قائمة مشروباته من حليب النوق، وسيرحب إكسبو 2020 أيضاً بمطعم القرية الإيرلندية الذي يقدم المأكولات والعروض الإيرلندية الأصيلة.

وقال دارين تسي، مدير إدارة الامتيازات في إكسبو 2020 دبي: «سيكون إكسبو 2020 وجهة فريدة للذوّاقة، وندعو زوار الحدث الأروع في العالم إلى استكشاف التنوع الرائع والضيافة الكريمة التي تشتهر بها دولة الإمارات العربية المتحدة، ستُظهر هذه المنافذ مدى ازدهار قطاع المطاعم في دبي وتنوعه، وستلهم الملايين من زوار إكسبو 2020 لتجربة بعض المذاقات الرائعة القادمة من دولة الإمارات ومن شتى أنحاء العالم».

وقال علي الريس، مؤسس آرابيان تي هاوس: «أنا متحمس جدا لأن آرابيان تي هاوس، وهو أول مطعم إماراتي، سيقدم أطباقه لملايين الزوار الدوليين في الحدث الأروع في العالم، أنا أؤمن أن أفضل طريقة لاستكشاف الثقافات المختلفة هو الطعام، ويتيح إكسبو 2020 دبي فرصة مثالية ومنصة ملائمة لإبراز سمات الضيافة الإماراتية الأصيلة».

وقال كولم ماكلوغلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمطعم القرية الإيرلندية: «نحن سعداء بأن نكون جزءاً من إكسبو 2020، عيون العالم ستتجه صوب الإمارات عندما تستضيف هذا الحدث العالمي، وتتطلع القرية الإيرلندية إلى تخصيص ترحيب إيرلندي أصيل للزوار المحليين والإقليميين والدوليين، وإمتاعهم بأطباقنا الحائزة عدة جوائز».

تنوع

ستكون المطاعم المحلية المحبوبة من بين 200 منفذ للأطعمة والمشروبات في إكسبو 2020، ستقدم أصنافاً عديدة تتنوع بين الأطباق الفاخرة التي سيحضرها مشاهير الطهاة والمأكولات الشعبية من 50 مطبخاً عالمياً بما يناسب جميع الأذواق والميزانيات.