«فرومرز»: إكسبو يكرّس مكانة دبي وجهة للسفر

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حلّت دبي في المرتبة الثامنة ضمن قائمة أفضل عشرين وجهة للسفر في 2020، التي نشرها موقع «فرومرز»، متقدمة على مدينة بلايموث وكمبوديا ومدينة بون في ألمانيا وجرينلاند الهولندية وجزيرة بج آيلاند في هواي.

وقال الموقع في تقريره، إن استضافة معرض إكسبو 2020 يكرس دبي إحدى وجهات السفر الرئيسة، حيث إنها تولي أهمية خاصة لموقع المعرض، الذي يتمتع بمكانة خاصة في عصر أصبحت فيه الإنسانية مرتبطة بالفعل.

ابتداءً من شهر أكتوبر، ستستضيف المدينة العالمية أول معرض عالمي يقام على الإطلاق في الشرق الأوسط. وسيقام هذا الحدث الضخم الذي يستمر 173 يومًا على مساحة تزيد عن 1000 فدان تمتد إلى الصحراء بالقرب من مطار دبي الدولي. من المتوقع أن تشارك حوالي 190 دولة (بالإضافة إلى الأمم المتحدة، التي تحتفل بالذكرى 75 لتأسيسها)، مما يخلق أجنحة مذهلة مع الهندسة المعمارية المذهلة للغاية، ستجعل من النسخة الجديدة الفيلم حرب النجوم تبدو قديمة.

وسيجد المتجولون أجنحة تُظهر إنجازات الدول؛ تعرض للتكنولوجيات الجديدة المتعلقة بالفرصة والحركة والاستدامة؛ العروض من جميع الأنواع. وما تجدر الإشارة إليه هو أن دبي تأمل ألا يعرض المعرض صورة لمستقبل مشرق فحسب، بل سيساعد في تأمين مستقبل للمدينة أيضًا.