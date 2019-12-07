"المنصة المتكاملة للخدمات" توفر تسهيلات مميزة للمشاركين الدوليين في إكسبو2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن إكسبو 2020 دبي أن إدارة المنصة المتكاملة للخدمات لديه، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وفرت جميع التسهيلات باعتماد أفضل الحلول والخدمات للمشاركين الدوليين، بهدف تحقيق استضافة استثنائية للحدث الأروع في العالم. وكانت أحدث الخدمات التي قدمها فريق إدارة المنصة المتكاملة للخدمات لدى إكسبو 2020 دبي، عبارة عن مبادرة أتاحت إصدار الإقامات لموظفي أجنحة المشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي، في مكان انعقاد مؤتمر المشاركين الدوليين، والذي أقيم أخيراً في فندق ميناء السلام في دبي.

وأثنت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، على الجهود المبذولة والتعاون الجماعي المثمر مع فرق الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، ومستوى الخدمات المميزة المقدمة لوفود الدول المشاركة في مؤتمر المشاركين الدوليين.

وقال اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: "إن إقامة دبي تعكف على توفير كافة التسهيلات لزوار وسياح دولة الإمارات، وكذلك زوار الحدث الأروع الذي تستضيفه دولة الإمارات ودبي خاصة إكسبو 2020 دبي الذي يستقطب عشرات الملايين من الزوار ليستمتعوا بتجربة استثنائية خلال إقامتهم لتتكون في أذهانهم صورة مشرفة عن دولة الإمارات، وذلك ترجمة لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله التي توجه بتكثيف الجهود والعمل دون كلل أو ملل لإنجاح إكسبو 2020 دبي وإبرازه كملتقى ثقافي وإنساني وسياحي عالمي".

وأضاف المري: "إن مشاركة إقامة دبي في اجتماع المشاركين الدوليين لإكسبو 2020 الذي عقد يومي 29 و30 نوفمبر الماضي في فندق جميرا ميناء السلام، تمثلت في حضور وفد ترأسه اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، كما تمثلت في إصدار التأشيرات وتثبيت قسائم الإقامات للمشاركين الذين سبق لهم التقديم للحصول على التأشيرات على موقع إكسبو الرسمي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية." وأكد المري أن إقامة دبي تعمل بشكل متواصل لترجمة توجهات القيادة الرشيدة لتوفير كل ما من شأنه أن يساهم في إنجاح هذا الحدث المهم".

وبدوره قال الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية: "وفرت هيئة الصحة بدبي فحوصات اللياقة الطبية في موقع اجتماع المشاركين الدوليين منها خدمات سحب الدم والأشعة مع تسليم نتائج الفحوصات خلال ساعتين فقط ليتمكن الراغبين من مندوبي الدول المشاركة في أكسبو 2020 دبي الحصول على تأشيرات الإقامة".

ومن جهته، قال ناصر أحمد العبدولي مدير إدارة دعم مراكز إسعاد المتعاملين لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية – الإدارة العامة للهوية: "ساهمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية متمثلة في الإدارة العامة للهوية في تسهيل إجراءات المشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي من خلال توفير مكتب لاستخراج التصاريح تسهيلا على المتعاملين بدلا من عملية الانتقال إلى مراكز الخدمة لإتمام تلك الإجراءات والمساهمة في إنجاح كافة الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالحدث".

وقال عمر شحادة الرئيس التنفيذي لعمليات المشاركات الدولية لدى إكسبو 2020 دبي: "انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة باستضافة استثنائية، نعمل بجد وبالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على تطبيق أفضل الممارسات وبأعلى المعايير في تقديم خدمات مميزة للمشاركين في الحدث الأروع في العالم، ولضمان تقديم جميع التسهيلات تعاونّا مع كافة الجهات المعنية لإطلاق مبادرة إصدار الإقامات بسهولة ويسر وخلال 36 ساعة".

وأضاف الرئيس التنفيذي لعمليات المشاركات الدولية: "سيكون إكسبو 2020 دبي احتفاءً بالإبداع البشري ومنصة للتعاون الدولي والعمل المشترك، ويرعى الابتكار ويؤسس لشراكات تستمر لما بعد 2020 في المنطقة والعالم. وسيكون إكسبو 2020 دبي أيضا واحداً من أكبر الأحداث العالمية وأول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا".

وتمكّن العاملون في إدارة المنصة المتكاملة للخدمات لدى إكسبو 2020 دبي من إصدار إقامات للمشاركين الدوليين خلال 36 ساعة، وتضمنت إجراءاتها فحص اللياقة الطبية وأخذ البصمات وإصدار الإقامة على جواز السفر، ويعد تحقيق هذه النتيجة المتميزة لتقديم الخدمات الحكومية ثمرة لتعاون وثيق بين إدارة المنصة المتكاملة للخدمات لدى إكسبو 2020 دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية – الإدارة العامة للهوية، وأيضا الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية – الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي وهيئة الصحة بدبي بالإضافة إلى شركة أورينت للتأمين المزود الرسمي للمنتجات التأمينية.

ومن جانبها أبدت وفود الدول المشاركة والتي استفادت من المبادرة، إعجابها بهذه الخدمة المتميزة، والتي لم يسبق تنفيذها من قبل. وحصل وفود من سويسرا وسنغال والفلبين وجزر البهاما، بالإضافة إلى 41 دولة مشاركة أخرة حصلوا على 85 تأشيرة إقامة لموظفيها.

ويهدف إكسبو 2020 دبي إلى تمكين جميع الدول من تمثيل نفسها على أكمل وجه عبر أجنحة مستقلة تزخر بمحتوىً هادف، وتجسد أصالتها وهويتها الوطنيّة. وفي أرض إكسبو 2020 دبي ستتسع رقعة الأمل والتفاؤل لبناء غد أفضل لجميع سكان الأرض من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات التي تصب في مصلحة تقدم البشرية، وفي كل يوم ستشهد أرض إكسبو 2020 دبي تبادلا للأفكار، وستتاح للدول المشاركة إمكانية التواصل المباشر مع ملايين الزوار، وخلق مجموعة واسعة ومتنوعة من فرص الأعمال والدخول إلى أسواق إقليمية من خلال المنصة التعاونية الخلاقة التي يوفرها إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن المساهمة في بناء إرث عالمي مستدام.