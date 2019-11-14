«سي إن بي سي»: «إكسبو 2020» يخلق مجتمعاً جديـداً في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية أن طموحات دبي حيال «إكسبو 2020 دبي» تتجاوز مجرد فترة الأشهر الستة التي سيقام خلالها الحدث، إلى ترك تراث باق يدوم لما بعد الحدث في سنوات، وهو ما يتمثل في منطقة «دستركت 2020»، وهي مدينة جديدة ستشهد تنظيم الحدث.

وبثت الشبكة أمس تقريراً مصوراً من داخل موقع «دستركت 2020»، بعنوان «إكسبو 2020»: مجتمع جديد في دبي، استعرضت فيه كافة مكونات الموقع. كما ضم التقرير أيضاً مقابلة مع نديمة مهرا، نائبة رئيس «دستركت 2020».

وقالت مهرا: «لقد بدأنا التفكير في موقع إكسبو منذ اليوم الأول الذي علمنا فيه بفوزنا بحق استضافة هذا الحدث العملاق. لذا، فإن الجوانب المتعلقة بالعمارة والبنية التحتية تدور بالأساس حول إنشاء مدينة تستمر لما بعد الحدث».

وأضافت بقولها: «بعد انتهاء إكسبو، سنرى الكثير من الأصول، ومنها حيز تبلغ مساحته حوالي 260 ألف متر مربع جرى بناؤه بالفعل، وهو «دستركت 2020»، ثم سيجري إخضاعه بعد انتهاء الحدث لعملية تحويل الغرض من استخدامه، حيث سيتحول الجزء الداخلي منه إلى منطقة سكنية، تجارية، ثقافية، تعليمية، سياحية، وغيرها من الاستخدامات في إطار مفهوم التنمية المستدامة».

وعن الهيئة التي سيبدو عليها الموقع في شكله النهائي، قالت مهرا: «يعد «دستركت 2020» مجتمعاً إنسانياً بالأساس وموجهاً للبشر في المقام الأول. لقد بُنِي هذا المجتمع من أجل مساعدة الناس على التواصل ببعضهم البعض. ولا ننسى أن المفاهيم الأساسية التي يتبناها «إكسبو دبي» تواصل العقول والابتكار. وعليه، نريد أن يشهد هذا المجتمع الجديد لحظات رائعة من التواصل الإنساني. وقد ترجمنا ذلك في تصميمه المعماري، حيث سنرى فيه العديد من الأماكن الجميلة.