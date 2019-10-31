الصين تبدأ بناء جناحها في إكسبو 2020

المصدر: دبي ــ بشار باغ

دشنت الصين، أمس، العمليات الإنشائية بجناحها في إكسبو 2020 دبي، وشارك في مراسم التدشين بموقع الجناح حشد من المسؤولين الصينيين بمشاركة نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020.

ويحمل الجناح شعار «إنشاء مجتمع بشري موحد المصير - ابتكار وفرصة»، وسيغطي مساحة 4636 متراً مربعاً، وهو من أكبر أجنحة المعرض.

ويطلق على الجناح «نور الصين»، وتحيط به فوانيس تقليدية، ويتماهى مع صناعات صينية مثل الورق والبوصلة والبارود وآلات الطباعة. ويمثل هذا الشكل البريق والنور ولمّ الشمل في الثقافة الصينية، وتنتشر صور السعادة التي تمثل دول العالم مجتمعة وتتواصل عبر منصة إكسبو دبي.

وسوف يعرض الجناح للمرة الأولى «سكاي أي أف سات» وقمر بايدو الصناعي وتقنية الاتصالات من الجيل الخامس وتطبيقات للذكاء الاصطناعي. وسوف يتم الكشف أيضاً عن محاكاة القطار فائق السرعة والسيارات الذكية.