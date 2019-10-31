افتتاح مستودع عملاق لإكسبو

المصدر: دبي ــ بشار باغ

افتتح إكسبو 2020 دبي مستودعاً عملاقاً يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع في دبي الجنوب، بحضور أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو وعدد من المسؤولين في دبي الجنوب، ويضم أكثر من 1700 متر مربع من مساحات التخزين متعددة الطبقات، وتشكل هذه الخطوة محطة فارقة في الأعمال اللوجستية الداعمة للحدث.

وسيزود المستودع إكسبو بحل مرن للتخزين والتوزيع على مساحة 14 ألف متر مربع من البنية التحتية التشغيلية الحيوية، مع مساحة تكفي 200 موظف، بحسب الموقع الإلكتروني للحدث.

ويستوعب المستودع شتى المواد من الأثاث والتجهيزات والمعدات وبضائع العارضين، والعناصر الضرورية للاحتفالات والمراسم وطائفة من المفاجآت التي تنتظر زوار إكسبو، بدءاً من معدات الصيانة عالية الدقة إلى عناصر الإنشاءات والمعارض الضخمة.

وستوفر شركة يو.بي.إس الخبرة والموظفين والمركبات، من الشاحنات الثقيلة والخفيفة إلى الرافعات الشوكية وغيرها من معدات مناولة المواد. وستقدم عملياتها أيضاً الدعم لأكثر من 100 مشارك في شحن البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المستودع، قبل عرضها في إكسبو عند افتتاحه في 20 أكتوبر 2020.