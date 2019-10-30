جواهر آل خليفة تؤكد أهمية مشاركة الشباب في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

أشادت الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخة جواهر آل خليفة لتمكين الشباب، بالجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في إبراز صورتها الحضرية والتنموية، من خلال معرض إكسبو 2020 الذي سيبهر العالم أجمع.

وعلى هامش الزيارة، ناقشت الشيخة جواهر، ومجلس إدارة آرت فورمات لاب، سبل تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجالات الإعلامية والعلمية والثقافية، على هامش زيارة لمعرض إكسبو 2020.

وتضمنت الزيارة جولة خاصة لمرافق وأجنحة معرض إكسبو 2020 المختلفة، وتم الاطلاع على أهم المستجدات التي أنجزتها إدارة المعرض خلال الفترة المنصرمة، واستعرض نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لإكسبو 2020، مع الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، ومجلس إدارة آرت فورمات لاب، عملية تعزيز وجود الشباب في المعرض، والاستفادة منهم استراتيجياً.

ولفتت الشيخة جواهر إلى أهمية تطوير البرامج الإعلامية والاجتماعية لتمكين الشباب، واقترحت تنويع طرق التعريف عن المعرض في العام المقبل من خلال المنصات الإلكترونية، والوصول إلى الشباب لضمان مشاركتهم فيه بشكل فعال ومثمر.