تفاؤل السوق العقاري قبل انطلاق إكسبو

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت ريبورتاج للعقارات، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تفاؤلها بالتزامن مع العد التنازلي لـ «إكسبو 2020»، وذلك على هامش الإعلان عن تطورات الأعمال الإنشائية لها في 6 مشاريع تباشر تنفيذها في أبوظبي ودبي.

وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية إن المشاريع الستة توفر أكثر من 2300 وحدة سكنية جديدة، منها نحو ألفي وحدة ضمن 5 مشروعات بأبوظبي، وذلك بمناطق استثمارية رائدة مثل مدينة مصدر وشاطئ الراحة وجزيرة المارية.

وأكد الخميس أن السوق العقاري بالإمارات يشهد حالة من التفاؤل مع بدء العد التنازلي لاستضافة «إكسبو 2020» بدبي، فضلاً عن توالي اتخاذ العديد من الإجراءات والقوانين المنظمة والمحفزة للقطاع العقاري في الدولة.

ولفت إلى أنه على الرغم من وجود زيادة في المعروض في السوق العقارية حالياً، لكنها سوف تنتعش خلال فترة الـ 12 شهراً المقبلة بمساعدة من بدء العد التنازلي لمعرض «إكسبو 2020 دبي» والذي من المتوقع أن يرفع الطلب على عقارات دبي. وأشار إلى أن معرض «إكسبو 2020 دبي» ساهم في دفع موجة الطلب على قطاع دبي العقاري، لافتاً إلى أن شركات التطوير العقاري تواصل تفاؤلها بشأن مستقبل قطاع العقارات، مؤكداً أن قطاع العقارات في دبي سيشهد طفرة مع اقتراب المعرض.