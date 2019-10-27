«حياة بليس جميرا» يضيف 204 غرف وأجنحة إلى ضيافة دبي قبل انطلاق إكسبو

المصدر: دبي -البيان

أعلنت مجموعة حياة للفنادق، عن الافتتاح الرسمي لفندق حياة بليس دبي جميرا، وهو رابع فندق لعلامة حياة بليس في دبي، ويضيف إلى قطاع الضيافة بدبي 204 غرف وأجنحة، من بينها 12 جناحاً مع مساحة عمل كبيرة، وتسعى المجموعة لتلبية احتياجات المسافرين في الإمارات من خلال تقديم خدمة فندقية هادفة وتجربة إقامة شاملة وخاصة قرب موعد انطلاق اكسبو دبي.

وقال كورت ستراوب، نائب رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا: «يصب افتتاح فندق حياة بليس دبي جميرا ضمن جهود حكومة الإمارات لتنويع قطاع السياحة، إذ نسعى إلى تقديم تجربة سياحية وفندقية عالمية المستوى لكل مسافر وفق مختلف الميزانيات، وقد اكتسبت فنادق حياة بليس في دبي سمعة طيبة لما تقدمه من تجارب مريحة وسلسة لمجموعة متنوعة من المسافرين، ونحن متفائلون بافتتاح فندق حياة بليس جميرا وخاصة قرب موعد انطلاق اكسبو دبي ».

وقال فتحي خوجلي، مدير عام فنادق حياة بليس في دبي: «نحن نتطلع للترحيب بالضيوف في الفندق الجديد، ونعتقد أن موقعه في منطقة جميرا النابضة بالحياة سيكون مثالياً للمسافرين الذين يقصدون العمل أو الترفيه على حد سواء، والذين يبحثون عن إقامـــة مريحة تبقى في الذاكرة».