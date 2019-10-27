«مانشين جلوبال»: إكسبو 2020 يعيد الزخم لعقارات دبي

المصدر: دبي-وائل الخطيب

يتوقع أن يجذب المعرض العالمي إكسبو 2020 دبي وهو الأول على الإطلاق في الشرق الأوسط، الزوار والمستثمرين والمشترين على حد سواء، وفقاً لتقرير حديث أصدره موقع «مانشين جلوبال» مشدداً على أهمية الحدث العالمي في إعادة الزخم لسوق دبي العقاري.

وأبرز الموقع بمستهل تقريره 3 كلمات وصفها بالمفعمة بالأمل استخدمتها الأطراف المعنية في سوق الإسكان في دبي لإيجاز تأثير معرض إكسبو على سوق الإسكان وهي«المحفز، والمنعطف، والمنعش».

ويرى كثير من المحللين وكبار مطوري العقارات، أن هذا الحدث الضخم، الذي سيستمر من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، سيجذب ملايين الزوار إلى دبي، بما في ذلك رواد أعمال ومستثمرون جدد، ممن يمتلكون ناصية إحياء سوق الإسكان في المدينة.

وتشير التوقعات إلى توافد نحو 25 مليون زائر 70٪ منهم من الزوار القادمين من خارج الإمارات فيما ترسم حوالي 200 دولة خططاً لشغل الموقع الممتد على مساحة 4.4 كيلومترات بسيل من المعروضات الفريدة من الناحية المعمارية التي ستسلط الضوء على الابتكار. وبحسب الموقع الرسمي لإكسبو سيقام 60 عرضًا حيًا في المتوسط يوميًا فيما يحتضن أكثر من 200 مطعم في أنحاء الموقع.