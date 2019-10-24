سفارات الدولة تعرض فرص «إكسبو» أمام العالم

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة بدء العد التنازلي لانطلاقة إكسبو 2020 دبي، أقامت العديد من سفارات دولة الإمارات حول العالم فعاليات للترويج له وتقديم محتواه الغني للجمهور المحلي، فضلاً عن عرض الفرص التي يقدمها للدول المشاركة.

ففي فنلندا، استضافت نورة جمعة، سفيرة دولة الإمارات، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أثناء وجوده في زيارة رسمية لفنلندا، على هامش ندوة وحفل استقبال أقامتهما بمناسبة بدء العد التنازلي لهذا الحدث المهم. وقد حضر الحفل القائمون على الجناح الفنلندي، وعدد من مسؤولي الشركات الفنلندية الراعية للجناح، وحشد من رجال الأعمال.

وفي صربيا، وضعت سفارة الدولة في مقرها ساعة للعد التنازلي، وقد قام السفير مبارك سعيد الظاهري بتشغيل الساعة والإعلان عن بدء العد التنازلي رسمياً لإكسبو 2020 دبي، بحضور معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء الوفد البرلماني الإماراتي المشارك في الدورة الـ41 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في بلغراد.

أما في نيجيريا، فقد نظّم الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير الدولة، حفل استقبال في مقر السفارة، بمناسبة العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي. وقد حضر الحفل وزيرة الدولة للصناعة والتجارة والاستثمار، بصفتها الشخص المعني بالتحضيرات للمشاركة في هذا الحدث الضخم، إلى جانب عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى نيجيريا، ورؤساء المؤسسات الاتحادية النيجيرية وكبار رجال الأعمال.

مشروع

وفي كازاخستان، دشن السفير الدكتور محمد أحمد الجابر، مع المفوض العام لجناح كازاخستان، شاشات عرض العد التنازلي في مشروع أبو ظبي بلازا في العاصمة نور سلطان.

وفي رومانيا، أقامت سفارة الدولة حفل استقبال بمناسبة العد التنازلي لانطلاق فعاليات المعرض، بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى رومانيا وكبار المسؤولين والشخصيات الرومانية من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المفوض العام الروماني لمعرض إكسبو 2020 دبي ميهايل ديديو. كما أجرى سفير دولة الإمارات الدكتور أحمد عبد الله بن سعيد المطروشي مقابلة صحفية رحب فيها بمشاركة رومانيا في المعرض، وأشاد بالعلاقات الدبلوماسية والثقافية المميزة التي تربط بين البلدين.

استعدادات

وفي اليونان، نظمت سفارة دولة الإمارات في أثينا ندوة بعنوان «الرحلة اليونانية إلى إكسبو دبي 2020»، حيث عرض محمد مير الرئيسي، سفير الدولة، استعدادات الدولة لاستضافة هذا المعرض الضخم والتعريف بأهدافه وفعالياته، بحضور أدريانو كونياليذيس، مدير إدارة المشاركات الدولية، وجورج فيليوبولوس، المفوض العام بالإنابة للجناح اليوناني.

أما في تايلاند، فقد أقام القائم بالأعمال بالإنابة سلطان الكعبي بمقر السفارة فعالية العد التنازلي، بحضور الجهة المنظمة لجناح تايلاند في المعرض، وقد تمت مناقشة الجناح العام لجناح تايلاند الذي يعتبر الأكبر من حيث المساحة بين الدول الـ192 المشاركة.

هذا، وعُقدت في النرويج ندوة مناقشة باستضافة القائمة بالأعمال بالإنابة هبة الجنيبي، وحضور أولا يوهان، المفوض العام لجناح النرويج، وداجور إجرستون، المهندس المعماري للجناح النرويجي، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال النرويجيين، ورؤساء البعثات التمثيلية المعتمدين لدى مملكة النرويج، وممثلين من لجنة إكسبو2020 دبي.

عد عكسي

وفي أوكرانيا، أقامت سفارة الدولة فعالية العد العكسي بمشاركة ممثلي الشركات الأوكرانية والسلطات المحلية ورجال الأعمال، حيث تطرقت نجلاء الرئيس، سكرتير أول بالسفارة، في خطابها إلى الفرص التي يتيحها المعرض كمنصة عالمية لجذب الاستثمار وحثت الشركات الأوكرانية على المشاركة بالمعرض.

ترويج

وضعت سفارة الدولة في نيودلهي، شاشة العد التنازلي بمقرها بهدف الترويج للمعرض. كما عقد الدكتور أحمد البنا، سفير الدولة، مؤتمراً صحفياً احتفالاً بالعد التنازلي، بحضور حشد من الدبلوماسيين والصحفيين ورجال الأعمال الهنديين، ضمن فعالية تمتد عدة أيام بهدف الترويج لإكسبو 2020 دبي.