الأمم المتحدة تحتفل بالتأسيس في إكسبو

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أكد ماهر ناصر مدير شعبة التوعية بإدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة، المفوض العام لمشاركة المنظمة في إكسبو 2020 دبي، أن الأمم المتحدة تلقت دعماً سخياً من دولة الإمارات ومكتب إكسبو دبي، للمشاركة في الحدث، ويشمل هذا الدعم جناحاً جاهزاً للمنظمة في الحدث.

وعبّر ناصر في تصريح لـ «البيان الاقتصادي»، عن شكر المنظمة الدولية للإمارات حكومة وشعباً، ولمنظمي الحدث لإتاحة الفرص بأن تكون جزءاً من إكسبو 2020، حيث سيوفر الحدث للمنظمة، موقعاً إضافياً، وفرصة للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة، والتي تتزامن مع عام 2020.

وأوضح أن مشاركة الأمم المتحدة، تأتي بدعم من مكتب إكسبو 2020 وحكومة الإمارات، ضمن فئة المساعدة المقدمة من قبلهم لفئات من المشاركين في الحدث، ويشمل ذلك تخصيص جناح لكل مشارك، ضمن سياسة جناح لكل دولة مشاركة، التي يتبعها مكتب إكسبو دبي.

وأضاف أنه يجري العمل حالياً بالتعاون الوثيق مع فريق إكسبو لتطوير أنشطة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والبرنامج العالمي لأفضل الممارسات، ورصد مناسبات «اليوم العالمي» في مختلف المجالات، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات خلال إكسبو.