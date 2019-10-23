إكسبو يجتذب المستثمرين الصينيين والآسيويين

المصدر: دبي - البيان

أكد كاشف أنصاري المدير التنفيذي لمجموعة «أي كيو أي» أن معرض إكسبو يبرز دبي واحدة من أفضل الوجهات التي يمكن أن يقصدها المستثمرون الصينيون، للوفاء بالطلبات المتزايدة على العقارات، حيث يمثل الحدث فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع، وخاصة من الصين وجنوب شرق آسيا.

جاء ذلك أمس خلال الإعلان عن اتفاقية اندماج ما بين شركتي «أي كيو أي» المتخصصة في المجال العقاري، والموقع الشبكي «جواوي Juwai.com»، البوابة العقارية الخاصة بالمستثمرين الصينيين.

ويقدم الموقع في الوقت الحالي خدماته لعدد هائل من المشترين من الصين وجنوب شرق آسيا. وتخطط الشركة حالياً للتوسع في تجربتها الناجحة لتشمل منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا والهند.

كما كشفت «أي كيو أي» عن اتحادها مع «كي ون ريالتي جروب» إحدى الشركات العقارية في دبي.

وقال أنصاري: «إن الدمج ما بين «جوواي» و«أي كيو أي» و«كي ون»، وبمساندة قدراتنا الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، نتوقع أن نكون ليس أقل من جني في قارورة يساعد الأطراف كلها في تحقيق أهدافهم ورغباتهم».

وقالت ديانا ماجاريو، مؤسس ورئيس «كي ون ريالتي جروب»: «مما لا شك فيه أن الشراكة مع «أي كيو أي» من شأنها أن تقوي فريقنا، وتزيد من الخبرات التي يمكن الاستفادة منها على أرض الواقع، ما يجعل هذه الشراكة شيئاً متميزاً.

ويمكننا معاً استكشاف ومن ثم الأخذ في الاعتبار قاعدة بيانات أكبر حول المستهلك، ومن ثم توفير منصة رقمية واسعة حول العقارات حول العالم.

وأضافت ماجاريو أنه انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حول خطة التوطين، نخطط لتطوير برامج تدريبية وتوظيفية، وتقديم الإرشاد المهني، والبرامج الاستشارية للشباب الإماراتي المهتم بأهم الممارسات والاستراتيجيات في المجال العقاري.