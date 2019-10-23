غرفة الشارقة تحفز مجتمع الأعمال للمشاركة في الحدث

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع مكتب إكسبو 2020، مؤخراً، ورشة تعريفية بعنوان «إكسبو 2020»، ويأتي تنظيمها في إطار مبادرات الغرفة بهدف تحفيز مجتمع الأعمال بإمارة الشارقة للمشاركة في هذا الحدث العالمي المرتقب الذي سيقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» والمقرر عقده خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021 بدبي، وتمثلت محاور الورشة حول آليات التسجيل في منصات إكسبو، فضلاً عن عرض الامتيازات التي ستجنيها الشركات والمؤسسات الاقتصادية، ومدى الاستفادة من المبادرات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب آليات التطوع في الفعاليات المصاحبة للحدث.

وقدمت الورشة عالية الشحي، منسق مكتب دبي إكسبو 2020، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة، ومريم الشامسي مساعد المدير العام للغرفة لقطاع خدمات الدعم، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية وموظفي القطاع الحكومي، وعدد من رواد الأعمال من منتسبي الغرفة.

مشروع وطني

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، خلال كلمته الترحيبية، أهمية هذه الورشة في تسليط الضوء على هذا الحدث العالمي الذي ستحتضنه دولة الإمارات وتحديداً إمارة دبي، والذي يعكس مدى عمق الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة بأهمية التطلع نحو مستقبل مشرق وواعد مبني على العلم والمعرفة والابتكار والإبداع، مشيداً بالجهود المبذولة في تنظيم برنامج فعاليات إكسبو الدولي 2020.