إعلاميون: تنظيم متكامل وجهود مبهرة لتجهيز الموقع

المصدر: دبي - البيان

أشاد صحفيون وإعلاميون مشاركون في الإحاطة التي نظمها مكتب إكسبو 2020 لوسائل الإعلام المحلية والعالمية على مدار 3 أيام في دبي بالتنظيم المتكامل لفعاليات ومحتوى الإحاطة الإعلامية، حيث تم توفير كل المعلومات والتفاصيل حول الحدث مع توضيح كل الإجراءات الخاصة بالتغطية الإعلامية لفترة فعاليات إكسبو التي تنطلق في 20 أكتوبر 2020 وتمتد لـ 6 أشهر، كما استمتع الإعلاميون بفعاليات احتفالية العد التنازلي لعام على بدء الحدث، والتي عقدت الأحد الماضي في حديقة برج خليفة.

وتم خلال الإحاطة تعريف الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام العالمية والمحلية بأحدث المستجدات التشغيلية عن الخدمات والتسهيلات الإعلامية المُقدمة لوسائل الإعلام خلال إكسبو 2020 دبي، وسط توقعات بحضور 20 ألف صحفي وإعلامي لتغطية فعاليات الحدث التي تستمر لستة أشهر.

وتضمنت الإحاطة معلومات شاملة عن إجراءات اعتماد وسائل الإعلام إلى جاب الإقامة ودليل استخدام العلامة التجارية، بالإضافة إلى سياسات المحتوى وفعاليات البرامج والاحتفالات والجهة المُنظِّمة للبثّ وعمليات البثّ إلى جانب الخدمات اللوجستية والتقنية وأمور النقل والأمن.

وخلال زيارة تم تنظيمها لما يقارب من 400 صحفي وإعلامي إلى موقع إكسبو 2020 أمس ضمن فعاليات الإحاطة، اطلع المشاركون في البعثة على المراحل المتقدمة التي تم إنجازها في الموقع، كما زاروا المركز الإعلامي المطل على ساحة الوصل، والذي يقدم خدمات متكاملة لوسائل الإعلام بما يشمل استديوهات ومرافق متكاملة.