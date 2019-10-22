«إس إيه بي» تدعم التحول الرقمي لإكسبو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إس إيه بي» SAP العالمية عن مساهمتها في دعم وتمكين مسيرة التحول الرقمي لإكسبو 2020 دبي الذي سيقام على مدار ستة أشهر بدايةً من 20 أكتوبر 2020 ولغاية 10 أبريل 2021.

وسيستخدم الحدث العالمي المرتقب حلول «إس إيه بي» للمساعدة في تحسين العمليات والحد من التكاليف، وتوفير تجارب متميزة وشخصية لأكثر من 25 مليون زيارة متوقعة و192 دولة مشاركة.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إكسبو 2020 دبي: تلعب شركة «إس إيه بي» دوراً رئيسياً في تمكين إكسبو 2020 دبي من توفير تجربة عصرية متميزة ومتكاملة لمنظمي الحدث والعارضين والزوار. نستخدم حالياً أحدث الحلول البرمجية من إس إيه بي في مجالات مختلفة كتحليل بيانات وسجلات الزوار بما يساهم في توفير تجربة متكاملة خاصة بكل زائر.

وقال لوكا موتشيك، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس المالي لشركة «إس إيه بي» في بيان أمس: تحرص «إس إيه بي» على إثراء تجربة إكسبو، ومساعدة هذا الحدث العالمي على إدارة فعالياته بطريقة مبتكرة باعتماد أفضل الممارسات العالمية التي تتيح دمج بيانات تجارب الزوار مع البيانات التشغيلية بشكل فوري.