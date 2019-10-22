إكسبو يرفع إشغال الفنادق إلى 100 %

المصدر: دبي ــ البيان

توقع مصطفى أبو العينين، المدير العام في فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري، والخبير السياحي، أن تصل نسبة الإشغال في الفنادق في دبي إلى 100% مع حلول الحدث الأهم في الدولة معرض إكسبو دبي 2020.

وقال أبو العينين، إن نسبة الإشغال في فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري حالياً تصل إلى 85 % ونقترب من الإشغال بالكامل مع اقتراب تنظيم معرض إكسبو 2020، مضيفاً أنه تم تلقي الاستفسارات والتساؤلات من الضيوف، الذين يخططون لزيارة إكسبو 2020 قبل بدء فعاليات الحدث.

وتابع أبو العينين: إنه في أقل من سنة وقبل إكسبو 2020، هناك ثقة تامة بأن قطاع الضيافة سيستمر في نموه المطرد ليوفي بالطلب المتزايد على الفنادق من قبل الزائرين المتوقع قدومهم من أكثر من 190 دولة حول العالم، مضيفاً: «نعد العدة لهذا الحدث العالمي الكبير المتوقع في 2020 من خلال التعاون الوثيق مع الجهات المنظمة من اجل استقبال الضيوف على مدار العام».

وقال تتميز دبي عن نظيراتها من الوجهات السياحية المحلية والعالمية ببنيتها التحتية المتميزة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يستقطب الأعمال والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وتتميز كذلك بتباين وتنوع مرافقها السياحية التي تستهدف مختلف شرائح السياح. يتزايد الطلب حالياً على الحجوزات الطويلة وخاصةً من الشركات الراغبة في المشاركة بمعرض إكسبو 2020، حيث يعتبر المعرض منصة عالمية تتنافس عبرها الشركات الكبرى والعلامات التجارية العالمية على عرض منتجاتها وابتكاراتها لمدة 6 أشهر.