جامعة الإمارات تطلق منصتها الإلكترونية «إكسبو 2020»

المصدر: العين- داوود محمد

دشنت جامعة الإمارات، صباح أمس، الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الإمارات، إكسبو 2020، تحت شعار «اكتشف.

أصبح. شارك»، بحضور الأستاذ الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والطلبة، حيث انطلقت فعاليات الاحتفال بالعد التنازلي لمدة عام واحد على انطلاقة إكسبو 2020، واحتفالاُ بمشاركة جامعة الإمارات المميزة في هذا الحدث الهام لدولة الإمارات على المستوى العالمي، عبر مشاركتها كجامعة وطنية في جناح خاص بها، ممثلة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.

واشتمل برنامج الحفل على إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الإمارات، إكسبو 2020، تحت شعار «اكتشف. تعاون. شارك»، وساعة العد التنازلي الرقمية التي سيتم عرضها في الحرم الجامعي، في الفترة التي تسبق الحدث الافتتاحي.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد عبد الله البيلي مدير الجامعة على أن إكسبو 2020، حدث يفخر به الجميع، ليكون جزءاً منه، وأن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الإمارات إكسبو 2020، يأتي تماشياً مع رؤية واستراتيجية الجامعة في إثراء التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المختلفة.