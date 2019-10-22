ماليزيا تدشن جناحها الخالي من الكربون في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

دشن أمس الوفد الماليزي بقيادة وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ الماليزية أولى عمليات في بناء جناحها في معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك تحت عنوان «رين فورست كانوبي» الذي يعني الغابات المطيرة المظللة، ضمن منطقة الاستدامة في موقع إكسبو بمساحة 1234.05 متراً مربعاً.

وقدم الدكتور محمد نور عزمان حسن نائب المفوض العام لماليزيا، نيابة عن المفوض العام، داتوك سيري، والدكتور محمد أزهر حجي. يحيى، إلى نجيب محمد العلي، مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي، هدية تذكارية تسمى «راجا بروك» هو فراشة طائر من الغابات المطيرة تقديراً لرمز الاستدامة، وهي فراشة ماليزية فريدة من نوعها، وقد تم استخدامها في حملة «بترفلاي أيفيكت»، التي تردد صداها أثناء مشاركة ماليزيا في إكسبو أستانا 2017 والممتدة لغاية إكسبو 2020 دبي، بهدف تشجيع ماليزيا وتمكينها في إلهام عالم مستدام للجميع.

وصممت شركة هيجاس أركيتكتس اند بلايندرز، والتي تتخذ من العاصمة كوالا لامبور مقراً لها نموذج «رين فورست كانوبي» المستوحى من أقدم الغابات المطيرة في ماليزيا والتي تشمل الغابات ما قبل حقبة «تامان نيجار»، في باهانج. وتعتبر «تامان نيجارا» التي يقدر عمرها بأكثر من 130 مليون عام الحديقة الوطنية الرئيسية في ماليزيا وواحدة من أقدم الغابات المطيرة في العالم.