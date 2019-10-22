إطلاق حملة «رحلة جمارك دبي إلى إكسبو 2020»

المصدر: دبي ــ البيان

أطلقت جمارك دبي حملة مبتكرة لتعريف الجمهور بأهمية اكسبو 2020 دبي، ودوره في تنشيط حركة التجارة العالمية، وتهدف الحملة التي تحمل اسم «رحلة جمارك دبي إلى اكسبو 2020» كذلك إلى تعريف الرأي العام بدور الدائرة وشراكاتها العملية في المعرض، والتي توجت بفوز جمارك دبي بأول جائزة للجهة الداعمة لمعرض اكسبو 2020 من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وقام أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بإطلاق حملة «رحلة جمارك دبي إلى اكسبو 2020» في حفل نظمته الدائرة بهذه المناسبة، وقال: «يسعدنا أن نطلق حملة رحلة جمارك دبي إلى اكسبو 2020 لنعزز معرفة الجمهور بأهمية المعرض وبحرصنا على مواكبته ودعمه بأعلى مستويات الحرص على تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية، لأن استضافة دبي معرض اكسبو 2020، ولذلك نحرص في جمارك دبي على أن نكرس كافة جهودنا وبمشاركة كافة الإدارات الجمركية في الدائرة لدعم تحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دبي للمعرض العالمي».

وأضاف: «توجت جمارك دبي مبادراتها الرائدة لدعم المعرض بتطوير وإطلاق قناة اكسبو 2020 الجمركية الذكية والتي كانت من المبادرات الجمركية التي تضمنها ملف الترشح في عام 2013، وقد قامت فرق العمل المتخصصة في الدائرة بتطوير بنية متكاملة لقناة اكسبو 2020 الجمركية الذكية لتخليص الشحنات القادمة إلى المعرض خلال زمن قياسي للإنجاز وبأفضل مستويات الجودة، وستكون فرق العمل في الدائرة جاهزة لإنجاز معاملات إكسبو 2020 على مدار الساعة باستخدام أحدث الأنظمة الذكية التي تم تطويرها لإنجاز التخليص الجمركي وفي مقدمتها محرك المخاطر والإفصاح المبكر الذكي ومنظومة التدقيق الذكي والـB2G (Business to Government)».

وأوضح أن قناة اكسبو الذكية تتكامل مع كافة المبادرات الجمركية الرائدة التي طورتها جمارك دبي لدعم نجاح إكسبو 2020، وتعد من أفضل التسهيلات التي تقدمها الدائرة للمشاركين في المعرض.

وقدم خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي عرضاً توضيحياً لأهداف ورسائل الحملة وبرنامجها الزمني، وتستهدف الدائرة خلال هذه الحملة التعريف بأهم وأبرز الإجراءات التي ستمكن كل من يتعامل مع الدائرة من الوصول إلى النتائج المرجوة.

وعرض سعيد مصطفوي مدير قسم البيانات الجديدة بإدارة الاستخبارات الجمركية والمسؤول عن التنسيق مع مكتب اكسبو 2020 من جمارك دبي التسلسل الزمني لمساهمة جمارك دبي في دعم المعرض ابتداءً من استحداث الإجراءات الخاصة بتسجيل المشاركين في اكسبو 2020 منذ نهاية عام 2016 مروراً بإعداد دليل إرشادي متكامل في عام 2018 خاص بالإجراءات الجمركية المطبقة بالمعرض وصولاً إلى المشاركة الفاعلة لجمارك دبي في ورش عمل متخصصة نظمت بالتنسيق مع مكتب اكسبو 2020 وأجابت عن كافة الاستفسارات المتعلقة بجهود جمارك دبي ومبادراتها التي ستوفرها خلال هذا المعرض العالمي.