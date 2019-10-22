«نداء» تبحث سبل التعاون لإنجاح الحدث

المصدر: دبي- البيان

قام وفد من مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»؛ المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، مؤخراً بزيارة مكتب وموقع «إكسبو 2020 دبي» للاجتماع مع كبار المسؤولين والاتفاق على تعزيز سبل التعاون لإنجاح الحدث.

واطّلع الوفد الزائر الذي ترأسه منصور بوعصيبه - المدير التنفيذي لمؤسسة (نداء) - على آخر التطورات والأعمال الجارية للتحضير للمعرض العالمي الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وعرض الوفد خلال الاجتماع أحدث التطورات المتعلقة بشبكة الجيل الرابع الخاصة بـ«نداء» أمام اللجنة المنظمة لفعالية (إكسبو) فضلاً عن مراحل التوسع التي تمر بها الشبكة بما فيها موقع إكسبو 2020.

وعلّق بوعصيبه قائلاً: «يعتبر حدث (إكسبو 2020) سابقة من حيث جودة المعايير القائمة على الاستدامة الاقتصادية وتنوّع الموارد الاقتصادية في الإمارات؛ لذلك نحن نُدرك أنّ تقديمنا لأفضل طرق العمل الآمنة والموثوقة واستشرافنا للمشاكل التي قد تطرأ مستقبلاً في محاولة لمنع حدوثها، يلعب دوراً محورياً في نجاح تجربة (إكسبو 2020).

نقدّر شراكتنا مع حدث (إكسبو 2020)».