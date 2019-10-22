بوادر النجاح تلوح في الآفاق وعلى الجميع الاستعداد للفرص

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية في عجمان، بأن بوادر نجاح إكسبو 2020 بدأت تلوح في الآفاق من خلال حركة السوق العقاري وزيادة الطلب على شراء الأراضي التجارية والصناعية، إضافة إلى زيادة الحجوزات على الفنادق، مؤكدين أهمية الحدث العالمي في تحقيق النمو لكافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيرين لضرورة الترويج لمعرض إكسبو في جميع المنصات وتعريف رجال الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة والتي تصاحب انطلاقة الحدث وأهمية تضافر الجهود لقطف ثمار استضافة إكسبو في الدولة وعقد الشراكات التجارية وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدين على أن دولة الإمارات زاخرة بالفرص الاستثمارية التي تحقق النجاح للمستثمرين وما تملكه من بنية تحتية وتشريعات تسهم في تحقيق نجاح الأعمال.

منصة عالمية

وقال علي عيسى النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية - عجمان: «نترقّب بدء العد التنازلي لانطلاق أول إكسبو دولي يُنظم في العالم العربي، ويُعدّ الحدث الأهم خلال الفترة المقبلة على الصعيد المحلي وعلى صعيد المنطقة، وتكمن أهميته في كونه منصة عالمية للأعمال التي سترحّب بشراكات واستثمارات جديدة، مما يدعم عجلة النمو الاقتصادي والاستثمار في الدولة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، وإبرام الاتفاقيات والترويج للتعاون الدولي، ونتوقّع أن يكون للمعرض تأثير اقتصادي مباشر وغير مباشر يدعم موقع الدولة على الخريطة العامة بوصفها واجهة سياحية واستثمارية.توعية مجتمع الأعمال

وقال سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، يفصلنا عام عن انطلاقة فعاليات إكسبو 2020 دبي، حيث تسطر دولة الإمارات العربية المتحدة فصلاً جديداً من فصول الريادة العالمية والقدرة على تنظيم أحداث استثنائية تجسد قدرة دولة الإمارات حكومة وشعباً على استضافة ملايين الزوار من أكثر من 190 دولة.

وأكد السويدي بأن غرفة تجارة وصناعة عجمان ضمن منظومة عمل حكومة عجمان حريصة على التفاعل المباشر مع فعاليات إكسبو 2020 دبي، من خلال جوانب عدة على رأسها التواصل المباشر مع المنظمين لتحقيق أقصى استفادة من الحدث العالمي والمشاركة فيه، كما أن غرفة عجمان تعمل منذ فترة على توعية مجتمع الأعمال لاسيما رواد الأعمال من المشاركة في الحدث العالمي والذي يوفر آلاف الفرص الاستثمارية لهم.

انتعاش القطاعات

ومن جانبها أكدت فاطمة سالم، مدير عام منطقة عجمان الحرة، أن معرض إكسبو 2020 هو الأكبر على مستوى العالم، حيث آلاف العارضين وعشرات الدول وبالتالي فمن المتوقع أن يُحدث المعرض انتعاشاً كبيراً على الصعيد الاقتصادي للدولة وينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات وخاصة السلع والخدمات. ومن جانبنا فإن منطقة عجمان الحرة تضم شركات تعمل بعدد من القطاعات التي سيكون عليها طلب كبير خلال الفترة القادمة وهي الأغذية، التكنولوجيا، التجزئة، والصحة وذلك مع زيارة أعداد كبيرة من السياح والمستثمرين للدولة خلال العام القادم.

بوادر النجاح

ومن جانبه أشار رجل الأعمال عبدالعزيز الجسمي، ومدير عام مجموعة شركات ار القابضة في عجمان، بأن بوادر نجاح معرض إكسبو دبي 2020 بدأت الآن تلوح في الآفاق، مشيراً إلى تحرك الطلب في السوق العقاري وذلك بزيادة الطلب على الأراضي التجارية والصناعية من قبل المستثمرين وزيادة الحجوزات منذ الآن على الفنادق، لافتاً بأن لديهم سلسلة من الفنادق تم حجزها في كل من دبي وعجمان للعام المقبل، مؤكدا بأن هذا الأمر دليل على الفرص التي سوف يستفيد منها الجميع بانطلاقة معرض إكسبو 2020 في دبي.

تنمية اقتصادية

ومن جانبه أفاد رجل الأعمال عبد الرحمن أمين الشرفا، بأن معرض إكسبو دبي 2020 فرصة كبيرة لتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات، لاسيما انتعاش القطاع العقاري، مشيراً لأهمية تكثيف الجهود للترويج للأنشطة والفرص الاستثمارية التي تصاحب الحدث، كما أن الحدث فرصة كبيرة لاطلاع رجال الأعمال عن التطور التقني في المجالات الصناعية والخدمية وتبادل الأفكار بين رجال الأعمال والمستثمرين.