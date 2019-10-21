الصحافة العالمية تجتمع في دبي للاطلاع على تفاصيل إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - راضية آيت خداش

انطلقت اليوم في فندق العنوان مرسى دبي الإحاطة الإعلامية الخاصة بـإكسبو 2020 دبي ضمن فعاليات سنة لننطلق حيث اطلع الصحافيون المحليون والعالميون على تفاصيل الحدث الأروع الذي ستستضيفه دولة الإمارات بعد سنة من الآن.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو، "إن ⁧‫إكسبو 2020 ‬⁩دبي حدث مهم للإمارات وللمنطقة بأسرها فهو فرصة لنضع منجزاتنا وابتكاراتنا وتراثنا وأحلامنا أمام العالم كله وهو فرصة لشبابنا كي يتفاعل مع العالم."

من جانبه قال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي: "جاهزون لاستقبال ملايين الزوار خلال فترة إكسبو التي ستمتد على مدى ستة أشهر، ونعمل على توفير كامل التسهيلات الخاصة بوسائل النقل وأقمنا محطة للمترو تربط الموقع بمختلف مناطق المدينة".

وأضاف الخطيب: "منذ فوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو في نوفمبر 2013 ولغاية اليوم تم بذل العديد من الجهد والعمل المتواصل تكلل بالنجاح الباهر وحققنا نتائج ممتازة في الموقع، إذ تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للموقع بنسبة 100٪ وتم الانتهاء من مناطق المفاهيم الثلاثة.. مفهوم منطقة الفرص ومنطقة الاستدامة ومنطقة التنقل كما تم الانتهاء من جميع أعمال الحديد في قبة الوصل.

وتابع الخطيب أن حجم ميزانية مشروع ⁧إكسبو 2020 ⁩ بلغت 25 مليار درهم ونسير وفق الخطة الموضوعة لإنجاح الحدث الاستثنائي.

وأوضح الخطيب في حديثه للبيان أن هناك أربع مداخل رئيسية للأفراد في موقع ⁧إكسبو 2020 ⁩ دبي منها مدخل المترو ومدخل الاستدامة ومدخل التنقل ومدخل الفرص.