تعرف على مواقع احتفالية العد التنازلي لـ «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

تحتفل دولة الإمارات اليوم بإطلاق العد التنازلي لعام واحد على فعاليات إكسبو 2020 دبي، إذ ستشهد مختلف الإمارات السبع احتفاليات وعروضاً تدعو الجميع للمشاركة في هذه اللحظة الفارقة.

وفيما يلي مواقع الاحتفال بالعد التنازلي:

متحف اللوفر - أبوظبي

ستُحيي الاحتفالية المغنية ساندرا ساهي، التي حصدت أغنياتها «جوزة الهند» و«هلا بريحة هلي» أكثر من ستة ملايين مشاهدة على يوتيوب، بالإضافة إلى كل من ستيفون لامار، وليلى كردان، والثلاثي الإماراتي.

حديقة برج خليفة:

بخلاف الفقرات الرئيسية، فإن حضور فعالية دبي سيحظون أيضاً بفرصة الاستمتاع بفنون كل من دي.جي بليس وعبري وذا فانك راديوس وخليفة ناصر وشما حمدان، بالإضافة إلى متابعة عروض الألعاب النارية والعد التنازلي على برج خليفة الذي سينطلق في تمام الساعة 20:20 (الثامنة والثلث مساء).

واجهة المجاز المائية - الشارقة

ستشهد الاحتفالية مشاركة الفرقة الغنائية الهندية روه، والمغنية وعازفة البيانو كلاريتا دي كيروش، وفريق الثنائي الموسيقي بينّا دو، وعازف العود المصري رامي زكي، والشاعرة الباكستانية نامال صدّيقي، والفنانة والمصممة عهد هاني.

متحف عجمان

سيسعد الجمهور في احتفالية عجمان بمشاركة فرقة موسيقى عربية، بالإضافة إلى مغنية الروك هايدي، والمغنى الإماراتي شاكرام، والشاعر ستورم فرنانديز، والفنانة حميرة حسين، ومقدم الحفل محمد عنبة.

كورنيش أم القيوين

سيشارك في إحياء الاحتفالات آز بر كاسبر، والمغني وعازف العود محمد حسني، والشاعر صهيب أليسيس، والفنانة دينا سامي، وفرقة صوتيات، ويقدم الحفل إبراهيم أستاذي.

كورنيش القواسم - رأس الخيمة

ستقام على كورنيش القواسم مجموعة من الفقرات الاستعراضية الغنائية والموسيقية، إحداها ستقدمها فرقة نوتيلا رايوت. ويشارك أيضا في إحياء هذا الحفل سولجير ذا ارتيست، وعازف القانون أحمد جارور، والفنان الفلسطيني الأمريكي ياز ماخ، والفنان الإماراتي جابر الحداد، ويقدم الحفل عبد الله المهيري.

قلعة الفجيرة

سيستمتع الزوار بموسيقى المغنية وكاتبة الأغاني السورية غالية، التي أصدرت أولى أغانيها الفردية عام 2018 مثل «لماذا»و«أصلي»و«كل العالم»، وكذلك مغني الروك الإماراتي بافوري، والفنان الهندي أمان شريف. وسيشارك في الحفل كذلك مؤدي الكلمات عادل عوض وفنان الجداريات سيجين جوبيناثان ومقدمة الحفل رانيا يونس.