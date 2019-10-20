الدفاع المدني يستعد للموعد بأفضل معايير الحماية والسلامة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، جاهزية جميع وحداتها الخاصة لدعم وإنجاح استضافة «إكسبو 2020»، وفق أفضل معايير الحماية والسلامة المتبعة دولياً.

وأكد العقيد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لـ«البيان»، أن الإدارة العامة شريك رئيسي في المعرض منذ المرحلة الأولى لإعداد الخرائط، والتصاميم، واعتمادها بالشكل الذي يضمن فاعلية أنظمة السلامة والحماية، ومخارج الطوارئ وحركة مركبات وآليات الإطفاء والإنقاذ، والشرطة والإسعاف. مشيراً إلى المشاركة كذلك في كافة المراحل من أعمال الإنشاء وتهيئة البنية التحتية في العام 2016، وصولاً إلى المرحلة النهائية التي تسبق استقبال الحدث.

غرف عمليات

وأشار العقيد المطوع إلى أن «الإدارة العامة للدفاع المدني» بذلت -وتبذل- الجهود لتوفير الإجراءات الاحترازية الكفيلة بإنجاح الحدث بالشكل المشرّف الذي يليق بمكانة وسمعة دبي العالمية، إذ تم بتجهيز غرفة عمليات ذكية متطورة خاصة بمركز الدفاع المدني في المعرض، إضافة إلى غرفة العمليات المركزية الذكية في القصيص، والغرف المتحركة لتغطية الرقعة الجغرافية للموقع.

خطة زمنية

وأوضح مساعد المدير العام أن «الدفاع المدني» تحرص على عمليات التدقيق ومعاينة المنشآت في المشروع للتأكد من كافة اشتراطات الأمن والسلامة ومخارج الطوارئ، كما تنفذ تمارين الإخلاء التدريبية ضمن خطة الطوارئ الاستراتيجية للإدارة العامة لضمان الاستعداد وقياس الجاهزية للتعامل مع الحوادث، وتحقيق أفضل معدلات الاستجابة، وتعزيز الشراكة الناجحة مع الشركاء الاستراتيجيين، في الإمارة وهم الشرطة والإسعاف، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة الكهرباء والمياه، وهيئة الطرق والمواصلات، والبلدية، وهيئة الهلال الأحمر.

وأضاف: كما تنظم الإدارة العامة التدريبات الدورية للمتطوعين وحراس الأمن والقائمين على المنشآت على كيفية الإخلاء، إلى جانب الاشتراطات التي يجب توافرها في كافة المنشآت التي تستضيف الفعاليات، مع الأخذ في الاعتبار دراسة طبيعة المنطقة والجمهور والفعالية، التي تعد من الاستراتيجيات المهمة في تكامل مهامنا.

تحديث الأسطول

وأشار العقيد المطوع إلى أن «الدفاع المدني» حدثت أسطول مركباتها وآلياتها، للمحافظة على كفاءة الأداء في الخدمات التخصصية المقدمة في المعرض، لتحقيق أفضل زمن معياري للاستجابة في حوادث الحريق عالمياً، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية ومزودة بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة والمتطورة، ومن ضمنها مقدمة الحوادث ومركبات عمليات المسح الميداني، ذات التقنيات الحديثة، وهي جاهزة للمشاركة في كافة مواقع إكسبو حال حدوث أي طارئ مع تدريب وتأهيل الكادر الفني والتقني على إدارتها والتعامل معها.

مستجيب أول

وقال المطوع: إن مركز إطفاء وإنقاذ إكسبو 2020 يجسد التواجد الفاعل والقوي للدفاع المدني في مقر المعرض وجهة الاختصاص، والمستجيب الأول لأي طارئ أو حادث حريق أو تنفيذ أي مهمة من مهمات الإنقاذ التي تستدعي التدخل الفوري، وهو مشيّد حسب أحدث المواصفات والمعايير العالمية في مجال الدفاع المدني، والتي تلبي التطلعات انطلاقاً من قيمة الحدث الكبير الذي تستضيفه الدولة. وشدد على حرص الدفاع المدني على فاعلية أجهزة الإنذار وربطها بغرفة العمليات، وسلامة أجهزة الإطفاء والسلامة في المنشآت، ووجود مهندسي الأمن والسلامة على مدار أوقات الفعاليات في مواقعهم لتقديم الدعم الفني والاستشاري في إطار تكامل منظومة عمل الدفاع المدني لتأمين الفعاليات بالجاهزية الكاملة في موقع الحدث.